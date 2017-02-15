Шахтер приехал в Виго

Предсезонные сборы «горняков» завершились. В среду утром команда на автобусе переехала из португальской Браги в испанский Виго. Преодолев расстояние почти в 120 километров за час с небольшим, дончане прибыли в Галисию.
Сегодня вечером на стадионе «Бaлаидос» пройдет открытая тренировка «Шахтера», а также пресс-конференция главного тренера Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда. Начало в 19:30 по киевскому времени.
Первая встреча «Шахтера» и «Сельты» в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 февраля в Виго, ответная игра – 23 февраля в Харькове.
Источник — ФК Шахтер
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