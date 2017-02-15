Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КАЛЕНЧУК: «Какой смысл выходить на поле, если не хотеть выигрывать?»

Футболист «Стали» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 15.02.2017 14:33
  • 47 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Максим Каленчук
© ФК Сталь. Максим Каленчук

Интервью клубной пресс-службе дал капитан каменчан Максим Каленчук.

- Максим, прокомментируй игру с «Актобе», на первый взгляд она далась легче, чем с теми же сербами и «Пахтакором»?
- Хорошая команда «Актобе», которая показывает качественный футбол. Они давали нам играть, и сами играли. Но у нас хорошо получалось перестраиваться и закрывать зоны, поэтому им практически ничего не удалось создать у наших ворот.

- Команда на сборах не проигрывает.  Для тебя, не смотря на статус контрольных матчей, итоговый результат важен?
- Конечно, важен. Какой смысл тогда выходить на поле, если ты не собираешься выигрывать? Всегда стремишься к победе.

- «Сталь» на сборах довольно много забивает, чего не скажешь об игре в чемпионате в прошлом году - это соперники позволяют или же новые схемы и заготовки от тренерского штаба?
- Конечно, тут работа и тренеров, и футболистов – всё замешано вместе. Это всё даёт свои плоды, и мы показываем результат. 

- Какие впечатления от сборов?
- Всё построено очень грамотно. Мы работаем по приборам, которые показывают наше состояние, и за счет их, а вернее по их показаниям тренерский штаб определяет тот или иной компонент, который нам нужно подтянуть и доработать. 

- Есть ощущение, что в дальнейшем это будет совершенно другая команда? Какой будет, на твой взгляд, «Сталь» весной 2017 год?
- Давайте пока не будем загадывать, а посмотрим уже по ходу сезона. Лучше я отвечу на этот вопрос после окончания чемпионата.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.