КАЛЕНЧУК: «Какой смысл выходить на поле, если не хотеть выигрывать?»

Интервью клубной пресс-службе дал капитан каменчан Максим Каленчук.

- Максим, прокомментируй игру с «Актобе», на первый взгляд она далась легче, чем с теми же сербами и «Пахтакором»?

- Хорошая команда «Актобе», которая показывает качественный футбол. Они давали нам играть, и сами играли. Но у нас хорошо получалось перестраиваться и закрывать зоны, поэтому им практически ничего не удалось создать у наших ворот.

- Команда на сборах не проигрывает. Для тебя, не смотря на статус контрольных матчей, итоговый результат важен?

- Конечно, важен. Какой смысл тогда выходить на поле, если ты не собираешься выигрывать? Всегда стремишься к победе.

- «Сталь» на сборах довольно много забивает, чего не скажешь об игре в чемпионате в прошлом году - это соперники позволяют или же новые схемы и заготовки от тренерского штаба?

- Конечно, тут работа и тренеров, и футболистов – всё замешано вместе. Это всё даёт свои плоды, и мы показываем результат.

- Какие впечатления от сборов?

- Всё построено очень грамотно. Мы работаем по приборам, которые показывают наше состояние, и за счет их, а вернее по их показаниям тренерский штаб определяет тот или иной компонент, который нам нужно подтянуть и доработать.

- Есть ощущение, что в дальнейшем это будет совершенно другая команда? Какой будет, на твой взгляд, «Сталь» весной 2017 год?

- Давайте пока не будем загадывать, а посмотрим уже по ходу сезона. Лучше я отвечу на этот вопрос после окончания чемпионата.