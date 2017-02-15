Полянский и Приемов покинули Иран

Последние комментарии

Степаненко отпросился у любимой на Лигу чемпионов 14:57 — zluka_bober АА тебя твоя резиновая Зина отпустила??? Или ты любитель кулочка??? ...

Реал – Наполи. Анонс 14:57 — alexandrprognozov 100% договорной матч! Коэффициент 10 и выше!Пишите на WhatsApp: +7 (926) 897-86-85 14:56 — ivangroznii В данном тексте значение "Вашим" - это значит,клуб с одной страны!) ты наверно Кыянин :...

Владимир КЛИЧКО: «Менеджер Питера называл меня «ходячим мертвецом» 14:57 — serge123421254 Вот за такой базар тренера страдал Петя. Ладно бы раз, но его же трижды били Кличко и каждый раз ...