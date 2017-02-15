Полянский и Приемов покинули Иран

Игроки иранского клуба «Персеполис» Владимир Приемов и Алексей Полянский покинули расположение команды. Официальный сайт «Персеполиса» сообщает о расторжении контрактов с украинскими футболистами.
В нынешнем чемпионате чемпионата Ирана Приемов провел за свой уже бывший клуб 10 матчей, а Полянский всего один раз выходил на поле.
Источник — Sport.ua
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