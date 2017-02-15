ОФИЦИАЛЬНО: Глеб вернулся в Крылья Советов

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления. Накануне 35-летний хавбек прибыл в расположение самарцев на сборах в Турции и успешно прошел медосмотр в клинике Анталии. За «Крылья» он будет выступать под номером 11.

- Все мы - руководство клуба, тренерский штаб - недолго думали об этом трансфере, - сказал гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков. - Александр - большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.

Глеб уже защищал цвета «Крыльев Советов» в первой половине 2012 года и провел 8 матчей в чемпионате России. Также он выступал в таких командах, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона» и ряде других. В составе «Барсы» в сезоне-2008/09 он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов. Последним клубом в его карьере был БАТЭ.