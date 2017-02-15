Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале, если пройдет Сельту»

Виктор Грачев отметил, что у испанцев преимущество в игровой практике, но команде не хватает надежности.
«Чемпионат Испании в самом разгаре, и видно, что «Сельта» в хорошей форме, игровой практики хватает с избытком, — говорит экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев. — Соперник горняков организован, классно играет на контратаках, хорошо позиционно обороняется, да и подбор футболистов солидный».
«И вместе с тем команда очень непредсказуема. «Атлетико» вот только чудом смог вырвать победу (3:2). Обыграли «Барселону» (4:3), выбили из Кубка «Реал», но потом, видимо, посчитали, что легко пройдут «Алавес», за что и поплатились. «Сельта» не такая простая, как кому-то может показаться, но если «Шахтер» пройдет ее, то будет играть в финале».
Источник — Вести
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
І давайте не забувати про Боруссію М. яка рознесла кривдників Шахтаря хлопчаків з Бойзу 6-1 3-1.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.