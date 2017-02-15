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Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале, если пройдет Сельту»

Экс-игрок «Шахтера» - о предстоящей игре команды в Лиге Европы против «Сельты»

  • 15.02.2017 13:57
  • 477 просмотров
  • 6 комментария
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plussport.com.ua. Виктор Грачев
© plussport.com.ua. Виктор Грачев
Виктор Грачев отметил, что у испанцев преимущество в игровой практике, но команде не хватает надежности.
 
«Чемпионат Испании в самом разгаре, и видно, что «Сельта» в хорошей форме, игровой практики хватает с избытком, — говорит экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев. — Соперник горняков организован, классно играет на контратаках, хорошо позиционно обороняется, да и подбор футболистов солидный».
 
«И вместе с тем команда очень непредсказуема. «Атлетико» вот только чудом смог вырвать победу (3:2). Обыграли «Барселону» (4:3), выбили из Кубка «Реал», но потом, видимо, посчитали, что легко пройдут «Алавес», за что и поплатились. «Сельта» не такая простая, как кому-то может показаться, но если «Шахтер» пройдет ее, то будет играть в финале».
 

Источник — Вести

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 15.02.2017 14:11
    +2
    Очередной бред усатого крота
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    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 15.02.2017 14:20
    +3
    З якого дива,шо він меле?
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 15.02.2017 14:46
    +2
    Сказал бы но опять забанят.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 15.02.2017 14:46
    +3
    Ну як Ну як таке можна заявляти Коли Сельта посередняЕвропейська команда, а в турнірі ще є Ман.Юнайтед,Тоттенхем,Рома cильніший за Віго Атлетік і точно не слабші Вільяреал і Фіорентина.
    І давайте не забувати про Боруссію М. яка рознесла кривдників Шахтаря хлопчаків з Бойзу 6-1 3-1.
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    serge123421254
    online
    serge123421254, 15.02.2017 14:46
    +1
    ...в финале Кубка Украины. Вроде все логично тогда.
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 15.02.2017 14:56
    0
    Что горе-предсказатель Виктор Грачёв, что горе-эксперт пьяный Виктор Леоненко, что горе-правитель гонимый Виктор Янукович = всё это бредовый БРЕНД донецкого Шахтёра! Конечно, сейчас Грачёв может вздохнуть спокойно, ведь Янг Бойз из группы Лиги Чемпионов не пробился в плей-офф. В финале ЛЕ "Шахтёр" (донецкие Васюки) встретится с российским "Ростовом",неофициальным президентом которого есть Янукович. Матч закончится убедительной победой донецких Васюкинцев!
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