Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале, если пройдет Сельту»

Виктор Грачев отметил, что у испанцев преимущество в игровой практике, но команде не хватает надежности.

«Чемпионат Испании в самом разгаре, и видно, что «Сельта» в хорошей форме, игровой практики хватает с избытком, — говорит экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев. — Соперник горняков организован, классно играет на контратаках, хорошо позиционно обороняется, да и подбор футболистов солидный».

«И вместе с тем команда очень непредсказуема. «Атлетико» вот только чудом смог вырвать победу (3:2). Обыграли «Барселону» (4:3), выбили из Кубка «Реал», но потом, видимо, посчитали, что легко пройдут «Алавес», за что и поплатились. «Сельта» не такая простая, как кому-то может показаться, но если «Шахтер» пройдет ее, то будет играть в финале».