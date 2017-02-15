Владимир ГОРИЛЫЙ: «Форма Ярмоленко и Коноплянки вызывает опасения»

В июне 1995-го Владимир Горилый с партнерами на столичном Республиканском стадионе (ныне — НСК Олимпийский) не дал разгуляться у своих ворот Давору Шукеру (который, кстати, как писала газета Команда, накануне игры засиделся в казино) и Ко. Более того, опытный защитник стал одним из героев того поединка, в котором украинцы победили — 1:0.

— Никаким героем я себя не считаю, — возражает Владимир Иванович. — Сумасшедший настрой был у всей команды. Все-таки мартовское поражение — 0:4 от балканцев на их поле многим ребятам ударило по самолюбию, поэтому хотелось взять реванш. Возможно, и хорваты нас недооценили. Но вообще, считаю, нам удалось выполнить план на игру, что и отразилось на конечном результате.

А что касается моих действий, то если в голе и есть моя заслуга, то совсем небольшая. Я ведь, когда отдал передачу Юре Калитвинцеву, он еще прошел с мячом, выбрал удобную позицию для удара и точно пробил. А в атаке, приведшей к удалению вратаря, я просто сделал первый пас, а там уже Юра Максимов с присущим ему хладнокровием вывел на ворота Тимерлана Гусейнова, которого и сбил голкипер.

«Вызов в сборную стал неожиданностью»

— Можно ли провести параллели между вашим матчем и предстоящим на Максимире?

— Нет. И главное отличие заключается в том, что мартовский поединок состоится в Хорватии. Дома, при поддержке зрителей, «клетчатые» выступают намного качественнее в плане атакующих действий. На своем стадионе, насколько я помню, они вообще крайне редко теряют очки. Подопечные Анте Чачича тоже ведь понимают, что это одно из противостояний за первое место в отборочной группе. А значит, и концентрация у них будет на максимальном уровне.

— В отборе Евро-1996 Украина показала один из худших своих результатов. Почему?

— Это был первый такой турнир для независимой страны, поэтому все только учились. Возможно, поэтому и старт в квалификации получился неудачным (домашние поражение и ничья с Литвой и Словенией соответственно). Потом догонять было сложно, учитывая силу таких соперников, как Италия и Хорватия.

— Кстати, в том турнире вы и закончили выступления в сине-желтой футболке…

— Для меня, если честно, и первый вызов в сборную стал неожиданностью. По идее, должна была строиться молодая перспективная команда, а тут старичка вызвали. Все-таки мне тогда было уже почти 30 лет. Но я горд, что хоть три раза, но надевал футболку национальной сборной.

— Не стал ли роковым ваш третий поединок за «сине-желтых»? С Италией вас тогда заменили на 14-й минуте, и вскоре вы закончили футбольную карьеру…

— Я не был особо мягким защитником, но тогда в стыке с Фабрицио Раванелли итальянский нападающий, не вдаваясь в подробности, поставил ногу чуть выше, разорвав мне колено. Однако не это стало поводом повесить бутсы на гвоздь. В апреле следующего года Днепр на стадионе СКА встречался с ЦСКА-Борисфеном. Арбитр встречи собирался давать финальный свисток, когда у меня случилось столкновение с Колей Волосянко. В итоге — двойной перелом ноги и гипс на шесть месяцев. Врачи, как оказалось, ошибочно посоветовали не делать операцию. А когда я почти восстановился, подвернул ногу — и все лечение насмарку…

— И в ваше время, и сейчас в сборной Хорватии хватает звезд. Откуда «клетчатые» их берут?

— Прежде всего, у них спортивная нация. Особенно это касается игровых видов. Им с детства прививают любовь к спорту, а не так, как у нас, когда по общенациональным каналам практически нет спортивных новостей. Хорваты сами понимают, что спорт, и футбол в частности, — одно из немногих занятий, благодаря которым можно стать большим человеком. И они не избалованы материальными благами во время становления карьеры, что тоже очень важно в юном возрасте.

— У сборной Украины сейчас тоже много талантливой молодежи. И, возможно, наши ребята ничуть не хуже своих балканских коллег.

— Совершенно верно. Просто у Соболя, Коваленко, Зинченко, Цыганкова, Беседина меньше международного опыта, хотя у них огромный потенциал. Но в таких противостояниях, как с Хорватией, очень важна рука наставника, чтобы молодежь попридержала свой задор и четко выполняла установки тренерского штаба.

— У нас есть шанс на положительный результат 24 марта?

— Конечно. На первое место выйдут командная игра и то, что я говорил выше, — безукоризненное выполнение установки. Поскольку на данный момент в индивидуальном плане мы превосходим соперника разве что на двух-трех позициях, не более. Поэтому в нынешней ситуации важны отлаженные коллективные действия.

«Раньше футболисты были более ответственными»

— Многое ли в игре украинцев будет зависеть от Коноплянки и Ярмоленко?

— Неизвестно, в каком функциональном состоянии подойдут лидеры сборной к этому поединку. Пока это вызывает опасения, поскольку Евгений нечасто попадает в состав Шальке, а Андрей пока и вовсе не имеет официальной практики в нынешнем году. Четырех матчей чемпионата перед таким ответственным противостоянием маловато, чтобы выйти на оптимальные кондиции. Хотя я хочу ошибиться… У хорватов же, наоборот, с этим проблем нет, ведь практически весь основной состав сборной выступает в европейских чемпионатах, где соревнования в самом разгаре.

— На ваш взгляд, Коноплянка достоин проводить больше времени на футбольном поле?

— Возможно, но ему тяжело в психологическом плане. Трудно приспособиться к жизни в Европе. И это мешает Жене полностью раскрыться.

— В дубле Днепра он выделялся на фоне других ваших подопечных?

— Помимо Коноплянки, большие надежды подавали братья Пашаевы, Шахов, Лепа, Каверин, Карноза. Как вы знаете, у каждого из них футбольная судьба сложилась по-своему.

— Сейчас молодые футболисты отличаются в плане профессионального отношения к делу от тех, что были в ваше время?

— На мой взгляд, раньше игроки были более ответственными, в частности, в режиме подготовки к матчам, в тренировочном процессе. Может, потому, что тогда на каждом углу не было баров, ночных клубов (улыбается).

— О каком футболисте вы скажете, что он был трудоголиком?

— (После паузы.) Наверное, о Пашке Яковенко.

— Отечественный чемпионат заметно омолодился. В недалеком будущем это пойдет на пользу сборной Украины?

— То, что появилось много молодых исполнителей, — это, несомненно, плюс. Другой вопрос, что преимущественно подобная мера искусственная. Просто в свое время у нас в футболе была завышена финансовая планка, и сейчас мы пожинаем плоды. Тем не менее, многие ребята должны понять, что это шанс для них оказаться в нужном месте в нужное время. А еще сейчас надо дорожить опытными игроками, такими, как Руслан Ротань, Андрей Пятов, Дарио Срна, поскольку молодежи трудно будет добиться прогресса, если она будет вариться в собственном соку.