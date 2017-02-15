Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Статистика Месси в матче против ПСЖ шокировала европейскую прессу

Нападающий «Барселоны» ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника

  • 15.02.2017 13:01
  • 1130 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Reuters. Лионель Месси
© Reuters. Лионель Месси
 «Барселона» шокировала всю Европу, проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ со счетом 0:4. Во многом поражению своей команды «поспособствовал» Лионель Месси, который показал чрезвычайно слабую игру.
 
Так, по информации Opta, Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади соперника впервые в этом сезоне. Кроме того, поражает статистика от сайта Daily Mail: Месси проиграл 7 дуэлей, в то время, как его оппонент, Эдинсон Кавани из ПСЖ - всего одну.
 
Также аргентинец не нанес ни одного удара по воротам соперника, в то время, как уругваец – 4, один из которых стал результативным.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    alegofich
    online
    alegofich, 15.02.2017 13:17
    -1
    Злили матч не чесна гра дискваліфікація як Степаненку з Шахти...
    Такий же бред і в одному і в іншому випадку типу нечесна гра...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.