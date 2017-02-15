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Динамо U-19 сыграет против Аякса 21-го февраля

Билеты на матч стоят 2.5 евро

  • 15.02.2017 12:48
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  • 1 комментария
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Динамо U-19 сыграет против Аякса 21-го февраля
21 февраля на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 встретится на выезде с юношеской командой амстердамского «Аякса».
 
Напомним, на стадии плей-офф турнира победители определяются по итогам одного матча. Слепой жребий определил принимающей стороной нидерландский клуб.
 
Игра состоится на стадионе Stadium De Toekomst (главный стадион спорткомплекса De Toekomst, в переводе - «Стадион будущего»), который расположен на юге Амстердама.
 
Матч начнется в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому).
 
Распределения билетов для болельщиков принимающей и гостевой команды на этом стадионе нет. Поэтому все билеты поступили в свободную продажу на официальном сайте «Аякса», а также в кассах стадиона.
 
Стоимость билета в любой сектор - 2,5 евро.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 15.02.2017 13:16
    0
    Аякс дуже хороша команда, ішла шляхом Чемпіонів, в 1/16 перемогла Ювентус 2-0.
    Інтересно чи відпустять Циганкова і Шепельева відіграти цей матч? Чи вже рівень не дозволяє повертатись в минуле.
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