Бавария – Арсенал. Анонс

Сегодня на «Альянц-Арене» встречаются старые знакомые – «Бавария» и «Арсенал». Это будет уже четвертая дуэль этих команд за последние пять лет! Чаще не встречался никто.
Последняя встреча команд закончилась разгромом «канониров» в Мюнхене 5:1. До этого, правда, «Арсенал» выиграл 2:0, и учитывая то, что матчи были на групповом этапе, разница мячей имела здесь не самую решающую роль.
До этого в плей-офф «Бавария» дважды проходила команду Арсена Венгера, особо драматичным получилось противостояние в 2013-м году. Мюнхенцы сначала выиграли в Лондоне 3:1, но на домашнем поле едва не упустили путевку в четвертьфинал, проиграв – 0:2.
Немного статистики:
«Канониры» вылетали в 1/8 финала шесть предыдущих сезонов.
Венгер подтвердил, что место в воротах «Арсенала» займет Оспина.
«Бавария» выходила в четвертьфинал пять лет подряд.
Мюнхенцы выбивали «Арсенал» на этой стадии в 2005, 2013 и 2014 годах.
Домашняя победная серия «Баварии» в Лиге чемпионов составляет 15 матчей.
Как видим, цифры говорят против «канониров», но не они играют в футбол. Хотя последние результата «Арсенала» не внушают оптимизма – два поражения в трех матчах. Ладно «Челси» проиграть, но домашнее поражение от «Уотфорда» не лезет ни в какие ворота.
«Бавария», кстати, также не очень блещет, но, по крайней мере, в чемпионате чувствует себя комфортно, пусть и с натужными победами с минимальным разрывом. 7 очков преимущества над «Лейпцигом» - довольно неплохой задел, который позволит сосредоточиться на Лиге чемпионов.
Команды имеют по несколько кадровых потерь. У хозяев не сыграют Рибери и Боатенг, а у гостей – Рэмзи и Касорла.
Карло Анчелотти, тренер «Баварии»:
«Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.
Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь «Арсеналу» на поле».
Арсен Венгер, тренер «Арсенала»:
«Нам нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией» и сфокусироваться на завтрашнем поединке. Мы играем с ними каждый год, и перед ними неизменно стоит задача выиграть турнир. Мы способны добиться успеха, у нас есть преимущество родных стен в ответном матче. Но оно не будет иметь значения, если мы завтра плохо сыграем.
Ожидаю, что «Бавария» как обычно будет стараться доминировать. Они будут много владеть мячом и проводить скоростные атаки. Завтра нам нужно сыграть очень хорошо. Место в воротах займет Давид Оспина. Благодаря его игре на групповом этапе мы сейчас здесь».
Ориентировочные составы:
«Бавария»: Нойер; Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба; Алонсо, Алькантара, Видаль; Коста, Роббен; Левандовски..
«Арсенал»: Оспина; Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль; Эльнени, Коклен; Окслейд-Чемберлен, Эзил, Санчес; Уэлбек.
Котировки букмекеров:
1.46 - 4,85 - 8.10
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«Бавария» – «Арсенал»
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Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 21:45
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ТВ-трансляция на канале «Футбол 2»
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Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
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Прогноз Sport.ua – 2:0
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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