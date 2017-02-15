Анхель ДИ МАРИЯ: «Цель ПСЖ - победа в Лиге чемпионов»

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» своими впечатлениями поделился хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария.
- Это был особенный день. Нельзя представить себе лучшего выступления в день рождения. Мы полностью заслужили эту победу, контролировали игру все 90 минут. Было тяжело сдержать Месси, Суареса и Неймара, но мы справились.
Наша цель – победа в Лиге чемпионов. Мы отлично показали себя в тяжелом матче против одной из лучших команд мира, но нам предстоит проделать большой объем работы в ответном матче. «Барселона» будет давить, но мы должны сделать то же, что получилось сделать сегодня.
Источник — УЕФА
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