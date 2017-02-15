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Теодорчик интересен английскому клубу

Нападающий «Андерлехта» может перебраться в ВБА

  • 15.02.2017 12:21
  • 1332 просмотров
  • 2 комментария
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rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик
Форвард киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который проводит блестящий сезон на правах аренды за «Андерлехт», интересен английскому ВБА, который намерен сделать попытку покупки польского футболиста будущим летом.
 
Напомним, что у «Андерлехта» по окончанию сезона есть право выкупа футболиста за 4.5 миллионов евро у «Динамо». В таком случае бельгийский клуб может перепродать Теодорчика в ВБА за любую другую сумму.
 

Источник — Calciomercato

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Комментарии
    stas0809
      stas0809, 15.02.2017 12:28
    +4
    Підтримую! Він це заслужив своїм талантом
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    seregka1991
      seregka1991, 15.02.2017 12:34
    +3
    Та какой ВБА.. Желаю Тео чего-то реально крутого. Этот сезон просто выше всяких похвал.
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