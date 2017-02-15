Теодорчик интересен английскому клубу

Форвард киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который проводит блестящий сезон на правах аренды за «Андерлехт», интересен английскому ВБА, который намерен сделать попытку покупки польского футболиста будущим летом.
Напомним, что у «Андерлехта» по окончанию сезона есть право выкупа футболиста за 4.5 миллионов евро у «Динамо». В таком случае бельгийский клуб может перепродать Теодорчика в ВБА за любую другую сумму.
Источник — Calciomercato
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