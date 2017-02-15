Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел поговорить один на один с фанатами»

Форвард «Бетиса» Роман Зозуля рассказал о не свершившемся переходе в «Райо Вальекано».

«Я приезжаю в новую команду, а меня обзывают. Говорю: давайте я выйду с ними поговорю один на один, посмотрю им в глаза. Мы вышли через черный ход, сели в машину с агентом и куда-то уехали. Там уже была полиция, ультрас подтянулись. Они говорят: «Он помогает украинской армии, значит он – фашист. А мы помогаем Донбассу. Мне сказали, что человек 8-10 из ихнего движения на том, что они воевали за ДНР», - сказал Зозуля.



