Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел поговорить один на один с фанатами»

Форвард «Бетиса» Роман Зозуля рассказал о не свершившемся переходе в «Райо Вальекано».
«Я приезжаю в новую команду, а меня обзывают. Говорю: давайте я выйду с ними поговорю один на один, посмотрю им в глаза. Мы вышли через черный ход, сели в машину с агентом и куда-то уехали. Там уже была полиция, ультрас подтянулись. Они говорят: «Он помогает украинской армии, значит он – фашист. А мы помогаем Донбассу. Мне сказали, что человек 8-10 из ихнего движения на том, что они воевали за ДНР», - сказал Зозуля.
Источник — Sport.ua
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Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
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А шо не так. Минами, снарядами, блокадами - кто скажет, что это не помощь.
Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
Прошу заборонити писати з IP-адрес території населення вбивць мого народу!
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