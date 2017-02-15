Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел поговорить один на один с фанатами»

Украинский нападающий «Бетиса» рассказал, как прятался от фанатов в Мадриде

  • 15.02.2017 12:05
  • 1488 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Форвард «Бетиса» Роман Зозуля рассказал о не свершившемся переходе в «Райо Вальекано».

«Я приезжаю в новую команду, а меня обзывают. Говорю: давайте я выйду с ними поговорю один на один, посмотрю им в глаза. Мы вышли через черный ход, сели в машину с агентом и куда-то уехали. Там уже была полиция, ультрас подтянулись. Они говорят: «Он помогает украинской армии, значит он – фашист. А мы помогаем Донбассу. Мне сказали, что человек 8-10 из ихнего движения на том, что они воевали за ДНР», - сказал Зозуля.


 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Kropivnizki_NET
      Kropivnizki_NET, 15.02.2017 12:33
    -6
    ....А мы помогаем Донбассу....
    Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
    Ссылка
    Hawkins
      Hawkins, 15.02.2017 12:44
    +3
    Kropivnizki_NET, 15.02.2017 12:33
    ....А мы помогаем Донбассу....
    Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
    Читай внимательно, убогий.
    Ссылка
    granada_ua
      granada_ua, 15.02.2017 12:50
    -2
    Kropivnizki_NET, 15.02.2017 12:33]....А мы помогаем Донбассу....
    Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
    -----------------------------------------------------------
    А шо не так. Минами, снарядами, блокадами - кто скажет, что это не помощь.
    Ссылка
    alegofich
    online
    alegofich, 15.02.2017 13:22
    0
    Kropivnizki_NET, 15.02.2017 12:33
    ....А мы помогаем Донбассу....
    Все знают, как мы помогаем Донбассу, и в Испании тоже имеют какое-то представление об этом. Как только совесть позволила такое говорить.
    Вже не одина раз говорив стосовно того, що МОДЕРАТОРИ (адекватні) повинні заборонити писати з території звірів які вбивають моїх братів українців.
    Прошу заборонити писати з IP-адрес території населення вбивць мого народу!
    Модератори не будьте байдужими! Сподіваюсь Ви УКРАЇНЦІ))) Дякую!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.