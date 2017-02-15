Иван ГЕЦКО: «Хачериди «плавит» Динамо»

Автор першого голу у складі національної збірної України прокоментував чутки про те, що Євген Хачеріді влітку піде з «Динамо»

«Рішення Хачеріді правильне і логічне, - сказав Плюс Спорту Іван Гецко, - Давно треба було іти. Він не має стимулу виступати за «Динамо». Таке враження, що Хачеріді робить усім послугу, виходячи на поле у футболці «Динамо». Іноді в мене виникали думки, що Євген просто «сплавляв» «Динамо» - надто багато необдуманих і безглуздих вчинків він робив на полі і підводив команду. Нині настав момент істини: або прогресувати в сильному європейському клубі або знищувати свою кар»єру в Україні. Це саме стосується Андрія Ярмоленка. Влітку йому потрібно переходити в будь-який інший чемпіонат».