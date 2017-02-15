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Заря готовится к матчу против Шахтера

Команда Юрия Вернидуба проведет спарринг с клубом из Караганды

  • 15.02.2017 11:19
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Очередным оппонентом луганской «Зари» на турецких сборах станет «Шахтер» из Караганды. 
 
«Шахтёр» - выступает в Премьер-лиге Казахстана. Одна из двух команд, ни разу не покидавших высшую лигу чемпионата Казахстана с момента её основания (вторым является ФК «Иртыш» из Павлодара).
 
В чемпионате СССР команда больших успехов не добивалась, тем не менее, чемпионские звания доставались «Шахтеру» четыре раза - 1962 — чемпион II зоны союзных республик класса «Б», 1967 — чемпион III подгруппы класса «А», 1982 — чемпион VIII зоны II лиги и 1983 — чемпион VIII зоны II лиги.
 
После распада советского союза Казахстан стал проводить свой независимый чемпионат. Трижды «Шахтер» становился бронзовым призером чемпионата – 1995, 2007 и 2009-й года. Кроме этого дважды команда выходила в финал кубка страны, но выиграть «Шахтеру» не удалось. А в 2011-ом году команда из Караганды впервые стала чемпионом страны. Этот успех удалось нашему сопернику повторить и в следующем году. 
 
По итогам сезона 2016-го года «Шахтер» занял 9-е место в чемпионате. 
 
Отметим, что с «горняками» луганская «Заря» уже встречалась на сборах 6 раз. Из них у нас было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.
 
Матч «Заря» - «Шахтер» состоится в четверг, 16-го февраля. Начало встречи – 15:00.
 

Источник — ФК Заря

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