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Виталий МИКОЛЕНКО: «Домагой Вида - пример для меня»

Молодой защитник киевского «Динамо» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 15.02.2017 11:05
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Защитник юношеской команды «Динамо» U-19 на сборе в Турции в интервью клубным СМИ рассказал о том, как проходит сбор, на какой позиции ему комфортно играть и о настрое команды на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Аякса»:
 
- Поделись опытом, который ты получил на первом сборе в Марбелье.
- Надеюсь, со своими задачами я справился неплохо, сыграл за молодежную команду в трех матчах по 60 минут – старший тренер Унаи Мельгоса дал всем сыграть примерно одинаковое количество времени. Словом, от сбора остались положительные эмоции.
 
- Ты можешь играть на позиции центрального и флангового защитника, а где чувствуешь себя более комфортно?
- Я всю сознательную жизнь играл на позиции крайнего защитника: и в сборной, и в академии – правого или левого. Между этими амплуа не вижу никакой разницы. А в юношеской команде нужно было сыграть на месте центрального защитника. Поставили – получилось. Думаю, так же будет продолжаться и дальше, но и крайним беком также чувствую себя уверенно.
 
- Тебе удобнее бить по мячу правой или левой ногой?
- Я левша. Правой лучше не играть (улыбается).
 
- Насколько был полезен опыт, полученный в сборной Украины во время элит-раунда и чемпионата Европы?
- В элит-раунде мы выступили очень здорово, добились двух побед и сыграли вничью с Англией. А на Евро то ли психологически не достаточно подготовились, то ли устали, ведь перед этим были трехнедельные сборы. С Германией сыграли нормально, а с Австрией и Боснией полностью провалились. В целом, за сборную сыграл 6 матче. До этого вызывали на квалификационный этап, но тогда еще не был основным игроком. Естественно, это неоценимый опыт.
 
- У тебя есть опыт игр как в первенстве Украины U-19, так и в Юношеской Лиге УЕФА, можешь сравнить уровень соперников в этих турниры?
- В Юношеской лиге тяжелее, там на первый план выходит характер, бойцовские качества, а в чемпионате Украины – больше класс и мастерство, в этих компонентах мы лидируем: 70% времени играем с мячом.
 
- Какой матч на групповом этапе Юношеской Лиги запомнился больше всего?
- С португальской «Бенфикой» на выезде – там мы выиграли в меньшинстве на последних минутах. Эмоции просто зашкаливали!
 
- Расскажи о матче с «Бешикташем» в Стамбуле, когда команда в первом тайме пропустила три мяча, а во втором героически отыгралась.
- Думаю, перед матчем мы просто немного перегорели, все-таки выездной матч, да и болельщики неистово поддерживали турков. Но во втором тайме доказали, что пропущенные нами три мяча – это случайность.
 
- «Динамо» уже знает конкретного соперника на следующей стадии – амстердамский «Аякс». В связи с этим подготовка на втором сборе претерпела какие-то изменения или коррекцию?
- Нет, тренировки у нас обычные, такие, как и были раньше. Например, на одном из занятий во время разминки добавили мячи, чтобы было интереснее и более эмоционально, работали над скоростью, завершением атак. Тренеры требуют качества на фоне усталости, а это не всегда просто. На тренировках всегда присутствует соревновательный момент, это помогает нам прогрессировать, да интереснее работать, ведь команды равные, и каждый хочет быть лучшим.
 
- В контрольном матче против чемпиона Ирака «Аль Нафт» ты впервые сыграл 90 минут. Как далась эта нагрузка в противостоянии со взрослой командой?
- Действительно, соперник у нас был хороший, против них было играть очень тяжело. Плюс ветер мешал. Они все время били мяч вперед, а нам приходилось возвращаться назад. Пропустили мы после того, как вратарь выбил мяч, мы не завладели ним первыми, затем наши футболисты не выбили его, думаю, в той ситуации они и не могли этого сделать, затем был рикошет, и он оказался в воротах. Ошибки были, и тренеры нам на них указали, постараемся исправиться.
 
- Скажи, как защитник, как линия обороны должна действовать, когда команда атакует и защищается?
- Во время оборонительных действий, мы сужаемся, чтобы между нами не прошла передача соперника, а во время атаки моментально расширяемся, чтобы расшатать защиту оппонента и иметь возможность действовать с помощью флангов.
 
- Согласен ли ты со словами своего партнера Владислава Дубинчака о том, что 50% успеха атаки зависит от действий защитников?
- Да, центральные защитники начинают атаку, от того, как они отдадут первую передачу, зависит дальнейшее развитие атаки. Об этом нам говорят и тренеры. Также от центральных защитников требуются дирижерские функции.
 
- Юрий Мороз и Сергей Шматоваленко сами были защитниками, это тебе помогает в тренировочном процессе?
- Безусловно, с ними интересно работать, они постоянно нам подсказывают, ведь сами всю жизнь играли в обороне, а мы прислушиваемся и стараемся выполнять их требования.
 
- За счет чего рассчитываешь пробиться в первую команду?
- За счет старания. Нужно на тренировках выкладываться на 120% и во время игр доказывать, что достоин получить шанс. Кто для меня пример? Из первой команды Домагой Вида.
 
- С какими мыслями подходишь к предстоящему матчу с «Аяксом»?
- Играть на международном уровне – это, прежде всего, огромный опыт. Думаю, будет интересный бой между чемпионом Голландии и чемпионом Украины, а победит сильнейший.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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