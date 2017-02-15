Українські арбітри продовжують підготовку до весняної частини сезону 2016/2017 у турецькому Белеку. З другого дня розпочалася активна робота над спеціальними навичками. З другого дня розпочалася активна робота над спеціальними навичками. Так, на ранковому практичному заняття арбітри мали вправи на швидкість, координацію та рухливість, асистенти ж, в свою чергу, відпрацьовували визначення офсайду та робили вправи для концентрації.
Під час теоретичного заняття арбітри вивчали сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо трактування ситуацій з порушеннями по необачності, нерозсудливій манері або застосуванням надмірної сили. Одним із завдань була робота в групах, де офіційні особи матчу розбирали різні спірні ігрові ситуації.
Асистенти ж під керівництвом Джованні Стеванато продовжили працювати над положеннями «поза грою», вибором позиції та пересуванням, що створює найкращі умови, необхідні для прийняття рішень, отримуючи при цьому фахові поради від відомого спеціаліста.
Источник — Федерация футбола Украины
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