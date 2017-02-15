Українські арбітри продовжують підготовку до весняної частини сезону 2016/2017 у турецькому Белеку. З другого дня розпочалася активна робота над спеціальними навичками. З другого дня розпочалася активна робота над спеціальними навичками. Так, на ранковому практичному заняття арбітри мали вправи на швидкість, координацію та рухливість, асистенти ж, в свою чергу, відпрацьовували визначення офсайду та робили вправи для концентрації.

Під час теоретичного заняття арбітри вивчали сучасне трактування та вимоги ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо трактування ситуацій з порушеннями по необачності, нерозсудливій манері або застосуванням надмірної сили. Одним із завдань була робота в групах, де офіційні особи матчу розбирали різні спірні ігрові ситуації.

Асистенти ж під керівництвом Джованні Стеванато продовжили працювати над положеннями «поза грою», вибором позиції та пересуванням, що створює найкращі умови, необхідні для прийняття рішень, отримуючи при цьому фахові поради від відомого спеціаліста.





