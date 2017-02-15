Дмитрий ХЛЕБАС: «Долги есть, но их выплачивают»

Накануне старта второй части сезона форвард «Ворсклы» Дмитрий Хлебас поделился информацией о финансовой ситуации в полтавском клубе.
- Долги перед игроками есть, но клуб старается их выплачивать, чтобы сократить их размер. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. И мы надеемся, что в итоге все долги будут погашены.
Источник — ТК Футбол
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