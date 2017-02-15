Дмитрий ХЛЕБАС: «Долги есть, но их выплачивают»

единственный вариант для футболиста продолжать играть это примирение с болельщиками «Райо Вальека...

Надеюсь будет заруба, а не игра в одни ворота как вчера в Париже

Осталось теперь дождаться когда Динамо станет в один ряд с ПСЖ

А вообще, заголовки доставляют. Почему не написать "ПСЖ повторил достижение Динамо"? &q...

Он говорил в защите играют футболисты которым 25 лет и меньше.

Если чесно, то думаю не 1 а 3((( будет 1-3 ну, мож 2-3. Не хочу этого, но Барса почти совсем скис...

Кевин Трапп 26 лет, Блез Матюиди 29 лет, Кавани 30 лет