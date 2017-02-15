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Дмитрий ХЛЕБАС: «Долги есть, но их выплачивают»

Нападающий «Ворсклы» рассказал о финансовом положении полтавского клуба

  • 15.02.2017 10:32
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ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас
© ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас
Накануне старта второй части сезона форвард «Ворсклы» Дмитрий Хлебас поделился информацией о финансовой ситуации в полтавском клубе.
 
- Долги перед игроками есть, но клуб старается их выплачивать, чтобы сократить их размер. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. И мы надеемся, что в итоге все долги будут погашены.
 

Источник — ТК Футбол

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