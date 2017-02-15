Реал – Наполи. Анонс

Кажется, что фаворит предстоящего матча ясен – на родном «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» может обыграть даже сборную Марса. Но «Наполи» не так прост, как хотелось бы поклонникам «сливочных».

В последних шести матчах чемпионата Италии «Наполи» добыл 16 очков, в том числе обыграв в гостях «Милан» (2:1) и уничтожив «Болонью» (7:1). Подопечные Маурицио Сарри играют в эффективный футбол, и в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцы вышли не в качестве случайных гостей.

Но и «Реал», добывший в последних шести матчах Примеры 15 очков, очень хорош. Мадридцы уступили только «Севилье» в гостях (1:2). «Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. «Наполи» показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч», – отметил на традиционной пресс-конференции наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Стоит отметить, что в матче точно не примет участия одна из звезд «Реала». Гарет Бейл не успел набрать форму после травмы, а потому на поле не выйдет.

«Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. «Реал» привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например, против «Бешикташа» в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле», – заявил перед матчем главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

В целом, вечером среды любителей футбола ждет зрелищный поединок. Обе противоборствующих команды умеют атаковать и не любят закрываться в обороне, так что зрителей ждет полтора часа отличного футбола. И, как показал матч ПСЖ – «Барселона», в плей-офф Лиги чемпионов без сюрпризов не обойдется.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Роналду.

«Наполи»: Рейна – Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Котировки букмекеров:

1.55 - 4,50 - 6.00

15 февраля, среда