Не Мостовым единым – от Каньисареса до Аспаса

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с соперником донецкого «Шахтера» в Лиге Европы – галисийской «Сельтой». Сегодня мы расскажем о самых известных игроках и тренерах «Сельты», а также о том, на кого стоит обратить внимание в нынешнем составе.

Валерий Карпин, Александр Мостовой… С именами этих футболистов у нас зачастую ассоциируется «Сельта» в общеисторической перспективе. Однако это далеко не все футбольные легенды, в разное время защищавшие цвета «Сельты».

Например, в далеком 1992 году свой дебютный матч в Примере провел испанский вратарь Хосе Сантьяго Каньисарес. В Галисии Каньисарес провел два года, сыграв 74 матча, после чего перешел в мадридский «Реал», воспитанником которого он является.

На сломе веков – с 1998 по 2000 год – в «Сельте» играл французский футболист Клод Макелеле, откуда тоже потом перебрался в «Реал».

Конечно, нельзя не упомянуть о Валерии Карпине, который играл в «Сельте» с 1997 по 2002 годы. Карпин признавался лучшим универсальным игроком чемпионата Испании в 1999 году.

Настоящей легендой для «Сельты» является, сами понимаете, Александр Мостовой. Россиянин заключил контракт с галисийской командой еще в 1996 году, где задержался на восемь лет. Мостовой стал любимцем местной публики и завоевал доверие тренера, за что и получил капитанскую повязку. Его называли «Царем Балаидоса», а болельщики обожали его настолько, что инициировали сбор денег на изготовление памятника Мостовому.

С 2000 по 2004 год в составе «Сельты» играл Да Силва Энрике Гедес – более известный как Катанья. В сезоне 2000/2001 галисийцам удалось оставить «Шахтер» за бортом Кубка УЕФА – именно один гол Катаньи решил судьбу донецкой команды.

Мануэль Агудо Дуран или же просто Нолито – один из самых громких трансферов «Сельты» последних лет. В 2013 году он присоединился к «Сельте», подписав контракт на четыре года. Уже в дебютном сезоне Нолито забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром «Сельты». В 2016 году Нолито перешел в «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро.

В списке тренеров «Сельты» значатся имена Саморы и Стоичкова – однако, они не станут предметом нашего разговора. Самора тренировал «Сельту» в очень уж далеком прошлом, а Стоичков поехал работать в Галисию уже на закате своей карьеры тренера, не задержавшись там надолго.

Из более свежих воспоминаний – работа Луиса Энрике в «Сельте». Галисийцы, в лице Лучо, получили новый вектор развития, вдохнули свежего воздуха, несколько изменили стиль игры и в дебютный сезон его работы в Галисии «Сельта» финишировала в первой десятке.

После этого Луис Энрике подписал контракт с «Барселоной», а в команду пришел Эдуардо Бериццо. Как игрок Бериццо противоречив до крайности. Жесткий центральный защитник, в свое время поигравший за «Сельту», еще известен своими гомофобскими высказываниями. Свой уход из «Марселя» он объяснил именно наличием геев в команде.

Тренер-Бериццо очень отличается от игрока-Бериццо, да и, видимо, в «Сельте» никто не дает повода аргентинцу возмутиться. Ну, вы поняли…

Пока что Бериццо со своей задачей скорее справляется. «Сельта» не имеет чемпионских амбиций, так что нынешние результаты могут вполне удовлетворять галисийцев.

Глядя в будущее

Возможно, через 10-20 лет в аналогичный материал, представляющий лучших игроков «Сельты», будут добавлены имена футболистов нынешнего состава. И вот пока что самые лучшие на это претенденты.

Яго Аспас, пожалуй, самый известный неискушенному испанским футболом болельщику. Яго успел поиграть в «Ливерпуле», где, правда, успехи его не были впечатляющими. После возвращения в Испанию, Аспас провел сезон в «Севилье», потом вернувшись в родную «Сельту». После 22 туров Примеры именно Аспас является лучшим бомбардиром «Сельты», имея в активе 11 забитых мячей. Более того, Аспас входит в число лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая только Суаресу, Месси и Роналду.

Сразу за ним идет Гвидетти, который в Примере забил всего лишь три мяча. Зато шведский футболист стал лучшим бомбардиром «Сельты» в Лиге Европы – там на его счету тоже три мяча. Несмотря на юный возраст, Гвидетти уже числился в составе «Манчестер Сити», откуда сразу пошел по арендам, сыграв в «Фейеноорде», «Селтике», «Стоке» и т.д. В 2015 году Гвидетти присоединился к «Сельте». Но именно игра в голландской команде была самой яркой частью его карьеры. В 20 матчах за «Фейеноорд» Гвидетти забил 23 мяча, из-за чего Джона начали называть «новым Ибрагимовичем».

Эти суждения были слишком преждевременны – вскоре карьера футболиста пошла на спад, он перебрался в Англию, потом в Шотландию, но нигде не блистал так, как в бытность игр за «Фейеноорд». Возможно, именно «Сельта» и Лига Европы помогут вернуть действительно классному форварду былую форму и результаты.

Сила «Сельты», в первую очередь, в ее нападении. Команда здорово уходит в контратаки, также неплоха при позиционных атаках. Это отлично прослеживается в статистике – галисийцы забили 33 мяча в этом сезоне Ла Лиги. Правда, и пропустили достаточно много – следствие атакующего стиля и плохой игры в обороне.

«Сельта» – уникальная команда, с богатой историей и наверняка с большими перспективами.

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