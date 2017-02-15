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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Вынужден приостановить свою тренерскую карьеру»

Экс-наставник «Динамо» Тбилиси рассказал о причинах ухода из клуба

  • 15.02.2017 10:15
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ФК Металлист. Вячеслав Грозный
© ФК Металлист. Вячеслав Грозный
Покинувший пост главного тренера тбилисского «Динамо» Вячеслав Грозный рассказал о причинах ухода из клуба, впечатлениях от работы в Грузии и планах на будущее.
 
— Вячеслав Викторович, недавно вы объявили о своем уходе с поста главного тренера тбилисского «Динамо», проработав в клубе всего несколько месяцев. Не могли бы вы более подробно расшифровать формулировку «по семейным обстоятельствам»?
— Могу только поблагодарить президента клуба Романа Пипия, болельщиков «Динамо» и футболистов за совместную работу в эти несколько месяцев. Изначально с президентом у нас была договоренность о совместной работе на три года, поэтому контракт был по схеме «1+2». Я поддержал такое предложение, поскольку мы собирались строить программу подготовки молодых местных футболистов, чтобы создать команду, которая достойна бы играла в еврокубках. Мы начали реализовывать потихоньку эту программу, тем более, что в Тбилиси есть все условия для воспитания футболистов. В состав были введены игроки, которым по 18 и 19 лет. На сборах был 17-летний парень, был даже 15-летний дебютант.
 
Мы провели хороший сбор в Турции, сильные спарринги. Но возникли обстоятельства личного порядка, которые не позволяют мне ими заниматься на расстоянии. Эти обстоятельства оказались неожиданными, президент «Динамо» отнесся к ним с пониманием , хотя очень не хотел, чтобы я покидал пост главного тренера. На определенное время мне нужно заниматься другими проблемами, но я буду переживать и поддерживать «Динамо», впрочем, как и другие коллективы, в которых мне приходилось работать.
 
— О завершении тренерской карьеры речь не идет?
— Нет, я полон решимости и желания работать. Ни в коем случае речь о завершении тренерской карьеры не идет. Через определенное время смогу окунуться в работу снова. Рад, что соприкоснулся в Грузии с историей такого большого клуба. Но жизнь вносит свои коррективы и сейчас нужно отойти от тренерской работы. Кто знает, возможно, через время мы снова будем сотрудничать с динамовцами.
 
— Какой опыт вы получили за несколько месяцев работы в «Динамо»?
— Гостеприимная Грузия, очень красивый Тбилиси и теплые душевные люди. У «Динамо» отличная инфраструктура: база, стадион, академия с талантливыми ребятами. Заметил у них большое желание играть. Естественно они любят возиться с мячом, но отрадно, что они понимают современные требования футбола, что необходимо проделывать большой объем черновой работы. Но для воспитания в футболистов высокого уровня нужно время и запастись терпением. Со всеми ребятами мне приятно было работать, и никаких проблем с ними не было, хотя на сборах приходилось тяжело и уже в 7.45 утра у нас было первое занятие. Жаль только, что мало времени мы проработали вместе. Уверен, что в новом чемпионате «Динамо» будет сильнее и выиграет все турниры.
 
— Как оцените выступления «Динамо» под вашим руководством в конце прошлого чемпионата Грузии?
— Мы приехали в Тбилиси в октябре, под конец чемпионата, когда шансов бороться за чемпионство у команды фактически не было. В Грузии чемпионат проходит по системе «весна-осень» с двумя группами. Передо мной стояла задача вводить в команду молодых ребят, чтобы они «обтесались» в высшей лиге. Эта задача выполнялась с перспективой на создание коллектива европейского уровня, чтобы воспитывались игроков на перспективу и переходили в более сильные клубы.
 
Мне понравилось дерби с тбилисским «Локомотивом», которое команда выиграла 4:0 и показала содержательный футбол. Игра с «Кутаиси» была выиграна в непростом матче, понравился выезд в Кобулети, где молодые игроки себя хорошо проявили и были вдохновлены, что получили шанс почувствовать большой футбол.
 
— Как долго может продлиться ваша вынужденная пауза в тренерской карьере?
— Мы предполагаем, а бог располагает. Никто точно этого не знает. Мы планировали с «Динамо» сотрудничать три года, но жизнь вносит свои коррективы. Тем не менее, как я уже говорил, работать тренером не заканчиваю. Полон сил и желания, поэтому обязательно еще вернусь на тренерскую стезю.
 

Источник — MatchDay

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