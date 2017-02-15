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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В чемпионате будет много игры по верху»

«Днепр» продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 15.02.2017 10:10
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Если вчера днепряне в течение дня выполнили интенсивную, энергозатратную работу, словно не давая усомниться в том, что понедельник не может быть легким днем, то сегодня тренерский штаб команды перед началом утренней работы сразу их заверил в том, что будет полегче. Причина очевидна: предстоящий завтра очередной контрольный поединок. Вместе с тем говоря о плане занятия, Дмитрий Михайленко сделал акцент на том, что последняя четверть часа будет посвящена игре головой после фланговых подач. «Необходимо уже держать в уме игры чемпионата. А в первых матчах из-за качества полей будет намного больше игры по верху, чем обычно», — отметил наставник.
 
Сразу после слов главного тренера ребята тепло подравили с днем рождения всеми уважаемого в клубе Валерия Васильевича Городова, или просто Васильича, после чего приступили к работе. Как следует размявшись, игроки приступили к упражнению в квадратах, причем допустивший ошибку исполнитель перемещался в соседний квадрат, где пытался отобрать мяч у пасовавшей в одно касание четверки.
 
Затем все полевые игроки были разбиты на две команды «оранжевых» и «синих», которым в обязанности вменялось как можно более длительное держание мяча на квадратном участке поля со сторонами порядка сорока метров. При этом обе команды должны были поразить маленькие ворота, количество которых исчислялось четырьмя. В итоге верх в этом упражнении взяли «оранжевые», после чего игроки и закончили занятие отработкой действий на втором этаже.
 
В начале вечерней тренировки был задан великолепный ее эмоциональный фон динамичной игрой с элементами гандбола. Двадцать полевых игроков были разбиты на четыре пятерки (по две — «синих» и «оранжевых»). Получилось как бы два микроматча команд с разным цветом формы, пасовавших друг другу руками, а основная цель игры заключалась в том, чтобы одноцветные пятерки должны были улучить момент, когда мячи коснулись бы друг друга в воздухе. Достаточно долго счет был «сухим», пока «синий» Александр Сваток не сбил мяч в воздухе другим игровым снарядом. Уступившая в этом микроэпизоде «оранжевая» команда вынуждена была отжиматься 15 раз, а впоследствии «синие» заставили вновь проделать соперников эту процедуру.
 
Следующая часть занятия носила тактический характер, причем с учетом состоявшейся в субботу игры с «Младостью». На поле разбирались некоторые игровые ситуации при организации атак в центральной части поля, носившие ошибочный характер, с дальнейшими пояснениями как необходимо действовать и закреплением всего этого на практике. При этом  общение футболистов с Дмитрием Михайленко носило форму диалога. На все звучавшие вопросы немедленно давались ответы, и тут же все обговаривавшееся переносилось на поле, где основное внимание уделялось правильному перемещению исполнителей. 
 
Завершив «тактику», ребята, игроки группы атаки и крайние защитники (центральные оборонцы поступили в это время в распоряжение Сергея Дирявки), принялись отрабатывать удары по воротам после комбинаций в тройках. Уже по ходу упражнения возник соревновательный момент между бьющими и голкиперами на предмет количества голов. «Вы до утра будете нам забивать!» — подначивал бьющих естественно болевший за своих непосредственных подопечных Валерий Городов.
 
Понятно, что количество голов согласно договору, в конце концов было забито, после чего настало время заключительной части занятия, которому сопутствовал такой же выход эмоций, как и в дебюте. Вновь полевые игроки были разбиты на четыре пятерки — по два квинтета «синих» и «оранжевых». Пятерки с разным цветом формы соперничали между собой на небольшом прямоугольном участке со стандартными воротами. При этом и «синие», и «оранжевые» могли обыгрываться с игроками другой пятерки, но своего цвета, располагавшимися на боковой и лицевой линиях вблизи ворот соперника.
 
Интересно, что противоборство команд запомнилось абсолютно не голами, которых было предостаточно, а, например, сверхнадежной игрой на последнем рубеже Алексея Баштаненко и двумя бесподобными спасениями своих ворот центрального защитника Александра Сафронова. Если говорить о спортивной составляющей междусобойчика, то сначала уверенную победу одержали «синие» (Нагиев, Сваток, Ротань, Лунев, Кожушко, Когут, Полевой, Сафронов, Баланюк, Костышин), а «оранжевые» (Адамюк, Довбик, Кочергин, Лопыренок, Чеберячко, Чеберко, Влад, Сухарь, Вакулко, Гоменко) взяли реванш в поединке «на Кубок».
 

Источник — ФК Днепр

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