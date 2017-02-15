Ворскла сыграла вничью с Амаликом

ТМ. «Ворскла» - «Алмалик» (Узбекистан) – 1:1
Голи: Шарпар (30) – Урінбоєв (44)
На 9-ій хвилині Хльобас не реалізував пенальті (воротар)
«Ворскла»: Сарнавський, Ребенок, Пердута (Сапай, 66), Чеснаков, Остапенко (Даллку, 46), Кравченко (Кунєв, 75), Ткачук, Мякушко, Одарюк (Зарічнюк, 66), Хльобас (Загорулько, 59), Шарпар.
Головний тренер: Василь Сачко
«Алмалик» (стартовий склад): Тураєв, Рахматуллаєв, Єліч, Бердімуродов, Урінбоєв, Ісаєв, Мулладжанов, Іномов, Усманов, Грігалашвілі, Касминін.
Головний тренер: Віктор Кумиков
Источник — ФК Ворскла
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