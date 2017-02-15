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Маурицио САРРИ: «Мы быстро действуем в контратаках»

Главный тренер «Наполи» – о предстоящем матче против «Реала»

  • 15.02.2017 09:48
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Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри – о предстоящем матче против «Реала»:

«Если будем играть от обороны или в свой обычный футбол, то рискуем в любом случае, поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу. Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим чемпионом Европы. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.

Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. «Реал» привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например, против «Бешикташа» в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле».

Источник — УЕФА

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