Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александрия обыграла грузинскую Сартмедию

«Горожане» провели очередной спарринг в Турции

  • 15.02.2017 09:35
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Александрия обыграла грузинскую Сартмедию

У вівторок ФК «Олександрія» провів передостанній спаринг на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником нашої команди був грузинський клуб «Самтредія», який на даний момент є лідером свого чемпіонату.

ФК «Олександрія» - «Самтредіа» (Грузія) - 1:0 (0:0)

14.02.2017, +15, 17:00 (місцевий час)

ФК «Олександрія»: Леванідов (Рудик, 60), Бондаренко, Гітченко, Старенький, Шкіндер (Шендрік, 45), Банада (Грицук, 45, Куліш, 65), Запорожан, Леонов, Чантурішвілі, Козак (Полярус, 45), Пономар.
Гол - А.Запорожан (86)

Источник — ФК Александрия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.