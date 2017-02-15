Александрия обыграла грузинскую Сартмедию

У вівторок ФК «Олександрія» провів передостанній спаринг на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником нашої команди був грузинський клуб «Самтредія», який на даний момент є лідером свого чемпіонату.

ФК «Олександрія» - «Самтредіа» (Грузія) - 1:0 (0:0)

14.02.2017, +15, 17:00 (місцевий час)

ФК «Олександрія»: Леванідов (Рудик, 60), Бондаренко, Гітченко, Старенький, Шкіндер (Шендрік, 45), Банада (Грицук, 45, Куліш, 65), Запорожан, Леонов, Чантурішвілі, Козак (Полярус, 45), Пономар.

Гол - А.Запорожан (86)