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Разгромив Барселону, ПСЖ стал в один ряд с Динамо

Всего шесть клубов смогли забить каталонцам четыре мяча в Лиге чемпионов

  • 15.02.2017 09:27
  • 1621 просмотров
  • 6 комментария
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ПСЖ стал шестым клубом в Лиге чемпионов, которому удалось забить «Барселоне» четыре мяча.

Парижане присоединились к числу легендарных побед над каталонским клубом. Отметим, что среди шести клубов, которые крупно побеждали «Барселону», есть и киевское «Динамо», обыгрывавшее испанцев 4:0 в конце 90-х.

Также были победы «Милана», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 15.02.2017 09:33
    +4
    Эххх.. были ведь времена. Но потом стал президентом Динамо Игорёк, и всё пошло под откос.
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    Виталий Кузенный
      Виталий Кузенный, 15.02.2017 09:43
    -3
    Сравнили.. с пальцем!
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    уух
      уух, 15.02.2017 09:45
    +4
    неа... вот когда во втором матче еще три насуют...
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 15.02.2017 10:01
    -2
    А сейчас китайцам 1 с трудом могут забить
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 15.02.2017 10:04
    +3
    Виталий Меркулов, 15.02.2017 10:01
    А сейчас китайцам 1 с трудом могут забить

    А кто то чешскому ПГТ проигрывает, хотя уже надоело объяснять кротошкольникам что это все го лишь товарняки
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 15.02.2017 10:16
    -1
    А кто-то от китайцев 1:3 отскакивает. .
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