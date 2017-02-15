Разгромив Барселону, ПСЖ стал в один ряд с Динамо

ПСЖ стал шестым клубом в Лиге чемпионов, которому удалось забить «Барселоне» четыре мяча.
Парижане присоединились к числу легендарных побед над каталонским клубом. Отметим, что среди шести клубов, которые крупно побеждали «Барселону», есть и киевское «Динамо», обыгрывавшее испанцев 4:0 в конце 90-х.
Также были победы «Милана», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».
Источник — Sport.ua
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А кто то чешскому ПГТ проигрывает, хотя уже надоело объяснять кротошкольникам что это все го лишь товарняки
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