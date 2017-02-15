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Перед матчем Скала - Верес неизвестный попытались подкупить футболиста

На спарринг ровенской и стрыйской команды поставили больше 100 тысяч долларов

  • 15.02.2017 08:44
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fcskala.com
© fcskala.com

Накануне спарринга между Скалой и Вересом (2:4) была осуществлена попытка повлиять на ход матча.

Неизвестные позвонили центральному защитнику стрыйского клуба (его имя руководство ФК Скала не сообщает) и предложили за определенное вознаграждение сдать матч. Когда игрок с возмущением ответил, что таким не занимается, звонившие прекратили разговор и отключились из беседы. Номер, с которого был произведен звонок на его мобильном телефоне не высветился и остался неизвестным.

Якобы на этот матч был прописан сценарий, согласно которому в первом тайме должен был быть забит только один мяч — в ворота стрыян, а защитник, по планам злоумышленников, должен был этому поспособствовать. О причастности предлагавших сдать игру к какой-то из команд ничего не известно. По ходу первого тайма замысел попытавшихся повлиять на исход был разрушен — Скала забила и, таким образом, сорвала их первоначальный план.

Этот гол наверняка стал неожиданностью, ведь к тому моменту на победу Вереса в первом тайме на бирже ставок стояло более 32 тысяч долларов, тогда как на успех Скалы в тот же отрезок — не более 4 тысяч. При этом сумма ставок была вдвое больше общего свода денег на исходы встречи: на три варианта итога матча на тот момент стояло чуть более 15 тысяч долларов.

Однако по ходу второй 45-минутки осуществление немаленьких ставок на победу Вереса, который и был фаворитом поединка изначально, продолжились. Это происходило несмотря на два безответных гола в ворота ровенчан по итогам первого тайма.

Большая часть второй половины встречи прошла при счете 2:1, ведь Верес смог отыграть один мяч в начале тайма. Казалось, что все идет к завершению поединка в пользу Скалы, но в концовке команда из Стрыя пропустила три гола и уступила с разницей в два мяча. На момент третьего гола Вереса на их успех стояло более 40 тысяч. Это с учетом того, что значительная часть ставок делалась на очень серьезные коэффициенты, и все они оправдались. О причинах произошедшего остается лишь предполагать.

Напомним, что на матчи Вереса в нынешнем сезоне уже неоднократно фиксировались странные потоки ставок. Среди таких были встречи с Буковиной (1:0), Сумами (2:0), Арсеналом-Киев (0:0, в той встрече ставки на победу Вереса не сыграли), Николаевом (2:1, были ставки на победу Вереса при счете 0:1).

Источник — Sportarena

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