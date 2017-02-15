Полузащитник Лассана Диарра расторг контракт с «Марселем» по обоюдному согласию сторон, сообщает L'Equipe.
Диарра планирует продолжить карьеру в Китае, игрок ведёт переговоры с клубом «Шандунь Лунэн». 31-летний Диарра выступал за «Марсель» с 2015 года. Ранее Диарра играл за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив», которому остался должен 10 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.