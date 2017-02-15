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Лассана Диарра расторг контракт с Марселем

Хавбек собирается продолжить карьеру в Китае

  • 15.02.2017 08:37
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Полузащитник Лассана Диарра расторг контракт с «Марселем» по обоюдному согласию сторон, сообщает L'Equipe.

 Диарра планирует продолжить карьеру в Китае, игрок ведёт переговоры с клубом «Шандунь Лунэн». 31-летний Диарра выступал за «Марсель» с 2015 года. Ранее Диарра играл за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив», которому остался должен 10 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

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