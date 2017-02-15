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Луизао провел 500-й матч за Бенфику

Защитник достиг юбилейной отметки в 36 лет

  • 15.02.2017 08:06
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На следующий день после своего 36-летия бразильский защитник Луизао сыграл против дортмундской «Боруссии» и провел свой 500-й матч за «Бенфику».

Луизао провел 500-й матч за «Бенфику». Юбилейным для защитника стал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии».

Андерсон Луис да Силва достиг этой впечатляющей отметки на следующий день после того, как ему исполнилось 36 лет. Бразилец присоединился к «Бенфике» в начале сезона 2003/04 и успешно защищает цвета клуба уже 14-й год.

Источник — УЕФА

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