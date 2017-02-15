Зинедин ЗИДАН: «Хотим ударить по надеждам соперника»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан – о сегодняшней встрече «Наполи».
«Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. «Наполи» показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч.
Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это дело не одного дня. Хорошо, что наши ребята восстановились после травм [хотя Гарет Бейл не успел набрать форму и в первом матче не сыграет]».
Источник — УЕФА
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