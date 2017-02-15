Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зинедин ЗИДАН: «Хотим ударить по надеждам соперника»

Главный тренер «Реала» - о предстоящей встрече с «Наполи»

  • 15.02.2017 08:04
  • 265 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Наставник «Реала» Зинедин Зидан – о сегодняшней встрече  «Наполи».

«Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. «Наполи» показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это дело не одного дня. Хорошо, что наши ребята восстановились после травм [хотя Гарет Бейл не успел набрать форму и в первом матче не сыграет]».

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.