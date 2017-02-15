Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно постараться осложнить жизнь Арсеналу»

Тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от встречи с «Арсеналом».

Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках.

Арсен Венгер - опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь «Арсеналу» на поле».