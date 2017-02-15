Есть ли надежда у Барселоны пройти ПСЖ?

«Барселона» должна проявить чудеса героизма, чтобы теперь спастись от вылета из Лиги чемпионов. Мы собрали ряд примеров, когда участникам еврокубков удавалось совершить нечто подобное.

Прежде ни одной команде не удавалось сохранить прописку в еврокубках после выездного поражения со счетом 0:4 в двухматчевой дуэли. Впрочем, в истории набирается определенное количество примеров, которые должны подбодрить «Барселону», проигравшую с разницей в четыре мяча «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Находится кое-что интересное и в истории самого каталонского клуба.

Отыграли дефицит в четыре мяча в еврокубках

«Шо-де-Фон» - «Лейшоэш» 6:2

«Лейшоэш» - «Шо-де-Фон» 5:0

1961/62, первый круг Кубка кубков

«Лейшоэш» в первую очередь известен своей победой над «Порту» (2:0) в финале Кубка Португалии 1961 года. Попав в розыгрыш Кубка кубков, команда Филипу Нунеша в дебютном матче на евроарене потерпела в гостях разгромное поражение от швейцарского «Шо-де-Фон» - 2:6. Однако на своем поле португальцы совершили практически невозможное. Дублем еще до перерыва отметился Освалдо Силва, а во втором тайме дважды забил Оливеринью (автор двух голов в первой встрече) и еще раз - Вандиньо. «Лейшоэш» остается единственным клубом в еврокубках, который, несмотря на поражение в первом матче с разницей в четыре мяча, прошел дальше, не прибегая к правилу выездного гола.

«Куинс Парк Рейнджерс» - «Партизан» 6:2

«Партизан» - «Куинс Парк Рейнджерс» 4:0 (победа «Партизана» по в.г.)

1984/85, второй круг Кубка УЕФА

После победы на «Хайбери» - домашней арене «Арсенала» - успех команды Алана Маллери в двухматчевом противостоянии казался очевидным, однако в Белграде лондонцы пропустили четыре безответных мяча. Судьбу дуэли решили точные удары Драгана Манце, Драгана Каличанина, Миодрага Ешича и Звонко Живковича. «Мы оказались биты тем вечером, - вспоминает бывший полузащитник «КПР» Гэри Уоддлок. - Мы думали, что ведем с достаточно большим перевесом, чтобы пройти дальше. Команда серьезно готовилась, но итоговый результат показал, что может произойти в европейском футболе при провальном старте в ответном матче».

«Боруссия» Менхенгладбах - «Реал» 5:1

«Реал» - «Боруссия» Менхенгладбах 4:0 (победа «Реала» по в.г.)

1985/86, третий круг Кубка УЕФА

Мадридцы потерпели в гостях крупное поражение от команды нынешнего наставника «Баварии» Хайнкеса, однако два гола Хорхе Вальдано в течение первых 17 минут ответного поединка вернули «Реалу» надежду. Под занавес встречи Карлос Сантильяна забил еще два мяча, и «королевский клуб» невероятным образом выиграл дуэль, а затем победил в финале «Кельн». «Я был игроком национальной сборной. Я выступал на двух чемпионатах мира, завоевывал трофеи с «Реалом», но ни с чем подобным не сталкивался, - заявил после матча нападающий «сливочных» Хуанито. - Это самый счастливый день в моей жизни».

Отыгрались, проигрывая в первом матче еврокубкового противостояния со счетом 0:5

«Гонвед» - «Панатинаикос» 5:2

«Панатинаикос» - «Гонвед» 5:1

1987/88, Кубок УЕФА, третий круг

«Панатинаикос» отыграл дома дефицит в три мяча, но эту победу делает поистине уникальной то обстоятельство, что по ходу первого матча в Венгрии греки проигрывали аж со счетом 0:5. Ни одной другой команде ни в одной стадии еврокубков не удавалось спасти после отставания с таким счетом.