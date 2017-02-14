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ПСЖ
4:0
Барселона
14.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ — Барселона — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Барселона»

  • 15.02.2017 06:12
  • 1744 просмотров
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CHRISTOPHE SIMON/AFP. ПСЖ — «Барселона»
© CHRISTOPHE SIMON/AFP. ПСЖ — «Барселона»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Барселона» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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