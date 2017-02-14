Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Бенфика
1:0
Боруссия Д
14.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика — Боруссия Дортмунд — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд»

  • 15.02.2017 06:08
  • 445 просмотров
  • 0 комментария
Метки
espnfc.com. «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд»
© espnfc.com. «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Боруссия  Дортмунд» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.