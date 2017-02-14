Бенфика минимально одолела Боруссию

Перед стартовым свистком болельщики «Бенфики» устроили потрясающий перфоманс, изобразив Кубок чемпионов в когтях у талисмана клуба – белоголового орла. А живой символ клуба – орлица Виктория – по традиции сделала круг над стадионом, нагоняя страх на соперников «Бенфики».

Но парни Томаса Тухеля оказались не робкого десятка – их красивым перфомансом не устрашишь. В Лиссабон «Боруссия» приехала в статусе фаворита и самой результативной команды группового этапа. Причем, от атакующей мощи дортмундцев страдали не только «Легия» и извечный конкурент лиссабонцев – «Спортинг», но и мадридский «Реал», в ворота которого было забито 4 из 21 мяча на групповой стадии.

Атакующий потенциал гости продемонстрировали уже в дебюте встречи, когда отличный шанс для взятия ворот не использовал Обамеянг. Юбиляр Луизао, проводивший 500-й матч в футболке «Бенфики», ошибся при создании офсайда, но габонский форвард с линии штрафной не смог попасть в створ ворот. Пока «Бенфика», в отсутствии не успевшего восстановиться после травмы Жонаса, пыталась наладить игру в атаке, дортмундцы завладели игровым преимуществом. Хотя, до по-настоящему опасных моментов у ворот Эдерсона, за игрой которого с трибуны наблюдал наставник вратарей сборной Бразилии – Клаудио Таффарел, дело доходило не так уж часто.

В первой половине, помимо момента Обамеянга, можно отметить разве что удар Дембеле метров с десяти, под который бросился Линделеф, и прострел отработавшего до конца в борьбе с оппонентом Герейро. Но Обамеянг из эпизода выключился раньше и успеть замкнуть передачу партнера никак не мог.

У «Бенфики» же моментов, которые даже с натяжкой можно было бы назвать опасными, не было. Возможно, своей беззубостью в атаке подопечные Руи Виториу усыпили бдительность гостей, а в начале второго тайма застали соперника врасплох. После подач с углового Луизао головой переправил мяч на линию ворот, где наиболее расторопным оказался грек Митроглу, для которого гол в ворота «Боруссии» стал 13-м в последних 13-ти матчах.

Гости получили возможность восстановить статус-кво с пенальти, но Обамеянг не сумел переиграть Эдерсона. Бразильский голкипер не стал гадать и без труда отбил безхитросный удар форварда по центру, сорвав аплодисменты своего старшего коллеги Жулио Сезара и наверняка добавив себе вистов в глазах Таффарела.

От греха подальше Тухельснял с поля Обамеянга, выпустив вместо него, Андреа Шюррле, но тот палочкой-выручалочкой для «Боруссии» не стал. Эдерсон же еще раз заставил поставить галочку напротив своей фамилии Таффарела, потянув в концовкевстречимячпослеудараПулишича и рикошета от спиныХименеса.

В итоге, минимальная победа «Бенфики», которая добавляет португальцам шансов на выход в четвертьфинал. Но фаворитом перед ответной встречей все равно остается «Боруссия»….

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Бенфика» - «Боруссия Д» - 1:0

Костас Митроглу, 48 -

«Бенфика»: Эдерсон де Мораес, Виктор Линделёф, Луизао Андерсон, Нелсинью Семеду, Элисеу, Любомир Фейса, Андре Каррильо (Филипе Аугусто, '46), Рафа Силва (Франко Серви, '68), Эдуардо Сальвио, Луиш Пицци, Костас Митроглу (Рауль Хименес, '75)

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Марк Бартра, Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Эрик Дурм, Рафаэль Геррейру (Гонсало Кастро, '82), Марко Ройс (Кристиан Пулишич, '82), Усман Дембеле, Юлиан Вайгл, Пьер-Эмерик Обамеянг (Андре Шюррле, '62)

Виктор Линделёф, 63. - Марсель Шмельцер, 74. Кристиан Пулишич, 85. Марк Бартра, 90.

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