ПСЖ унижает Барселону на Парк-де-Пренс

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ПСЖ - «Барселона» - 4:0
Голы: Анхель Ди Мария, 18, Юлиан Дракслер, 40, Анхель Ди Мария, 55, Эдинсон Кавани, 71.
ПСЖ: Кевин Трапп, Лайвин Курзава, Маркиньош, Преснель Кимпембе, Томас Менье, Адриен Рабио, Блез Матюиди, Марко Верратти (Кристофер Нкунку, '69), Анхель Ди Мария (Лукас Моура, '61), Юлиан Дракслер (Хавьер Пасторе, '86), Эдинсон Кавани.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Андре Гомеш (Рафинья, '58), Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Андрес Иниеста (Иван Ракитич, '72), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.
Предупреждения: Адриен Рабио, 3. - Андре Гомеш, 33. Серхио Бускетс, 62. Рафинья, 74.
Источник — Sport.ua
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Проиграли заслужено.
Энрике - не тренер: команды горит, а он не спеша замены делает и то аж 2 сделал....Типа, всё нормально, игра устраивает... Надеюсь его поменяют как можно быстрее.
Воротник Барсы вначале сделал 2 сейва, а потом пошли ляпы. 2 гола как минимум должен был тянуть.
И вообще такое ощущение, что Барса не хотела играть...Они на поле вышли уже проигравшими...
Думаю, про тактический провал и говорить не стоит. Не мотиватор крутой, не стратег от Бога - так на кой он нужен такой красивый и бесполезный
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