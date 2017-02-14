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ПСЖ унижает Барселону на Парк-де-Пренс

Луис Энрике подготовил прекрасный подарок французам на День Святого Валентина

  • 14.02.2017 23:37
  • 1202 просмотров
  • 27 комментария
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ПСЖ - «Барселона» - 4:0
Голы: Анхель Ди Мария, 18, Юлиан Дракслер, 40, Анхель Ди Мария, 55, Эдинсон Кавани, 71.
ПСЖ: Кевин Трапп, Лайвин Курзава, Маркиньош, Преснель Кимпембе, Томас Менье, Адриен Рабио, Блез Матюиди, Марко Верратти (Кристофер Нкунку, '69), Анхель Ди Мария (Лукас Моура, '61), Юлиан Дракслер (Хавьер Пасторе, '86), Эдинсон Кавани.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Андре Гомеш (Рафинья, '58), Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Андрес Иниеста (Иван Ракитич, '72), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.
Предупреждения: Адриен Рабио, 3. - Андре Гомеш, 33. Серхио Бускетс, 62. Рафинья, 74. 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    deN.
    online
      deN., 14.02.2017 23:45
    0
    Матч нагадав Баварія - Барселона теж 4:0 в 2013 році...
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.02.2017 23:45
    0
    jekavayp, 14.02.2017 23:43
    Срна посмотрел этот матч и трижды перекрестился
    может чуйка у него но все же,Шахта не Барса) а Срна не Месси)
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.02.2017 23:46
    0
    Bindalov, 14.02.2017 23:42
    А Месси на матче вообще присутствовал?
    ПСЖ - МНС 4-0
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.02.2017 23:46
    0
    Bindalov, 14.02.2017 23:42
    А Месси на матче вообще присутствовал?
    а он сам должен всю команду обыграть?
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 14.02.2017 23:47
    0
    Отвратительно сыграла вся команда Барсы.
    Проиграли заслужено.
    Энрике - не тренер: команды горит, а он не спеша замены делает и то аж 2 сделал....Типа, всё нормально, игра устраивает... Надеюсь его поменяют как можно быстрее.
    Воротник Барсы вначале сделал 2 сейва, а потом пошли ляпы. 2 гола как минимум должен был тянуть.
    И вообще такое ощущение, что Барса не хотела играть...Они на поле вышли уже проигравшими...
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    hater of haters
    online
      hater of haters, 14.02.2017 23:48
    0
    До боли обидно было смотреть на такого печального Месси Сколько он раз обрезался, терял мяч... Ну это прям олицетворение игры всей Барселоны в этом матче. Проиграли абсолютно всё и по всем фронтам. Это не унижение было, это аннигиляция, изнасилование, вынос тела.
    Думаю, про тактический провал и говорить не стоит. Не мотиватор крутой, не стратег от Бога - так на кой он нужен такой красивый и бесполезный
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 14.02.2017 23:48
    0
    "Барсодрочеры" попрятались, за то "Барсофобы" полезли. Ну а то, что у Барсы сейчас огромный кризис то это точно, ведь ПСЖ в этом году тоже не особо, а так разнесли
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