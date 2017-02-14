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Ди Мария повторил достижение Деметрадзе

Хавбек ПСЖ оформил дубль в свой день рождения

  • 14.02.2017 23:30
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Ди Мария повторил достижение Деметрадзе
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария забил свой второй мяч в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Таким образом, аргентинец стал шестым футболистом в истории турнира, который оформил дубль в свой день рождения.
 
До Ди Марии это достижение покорялось Георгию Деметрадзе («Динамо» К), Уле Гуннару Сульшеру («Манчестер Юнайтед»), Дадо Пршо («Монако», оформил «покер»), Жулиу Баптисте («Рома») и Рахиму Стерлингу («Манчестер Сити»).
 
Также хавбек стал шестым игроком, которому удалось забить два мяча в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов. 
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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