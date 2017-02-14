Карпаты выиграли суд у ФФУ

Львовские «Карпаты» выиграли иск против Федерации футбола Украины. Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей футбольный функционер Святослав Сирота.

- «Карпаты» выиграли иск против ФФУ по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в Франковском районном суде Львова, - написал Сирота. - Суд также отменил штрафы в размере 72 500 грн, наложенные ранее ФФУ на «Карпаты».

Хотя совсем недавно КДК ФФУ рассмотрел вопрос нахождения иска «Карпат» к ФФУ в суде общей юрисдикции и обязал клуб произвести действия, чтобы закрыть судебное производство в суде общей юрисдикции. В противном случае ФК «Карпаты» должны были лишить статуса профессионального клуба.

Мало того, что «Карпатам» незаконно открыли трансферное окно, то есть разрешили регистрировать новых игроков, мало того, что руководство клуба является настоящими расистами, которые подстрекают и подбивают болельщиков на действия, направленные на поддержание расизма в их вотчине, и об этом в кулуарах знают даже в Европе и не скрывая говорят все европейские футбольные функционеры, теперь клуб подложил свинью и ФФУ, и, как говорится, открыл «ящик Пандорры».

Хотя, зная инертность наших клубов, этот ящик, как открылся, так может и закрыться.

Сегодняшнее решение Франковского районного суда г. Львова формальное, и, думаю, что заказное. Но! Самое главное это то, что гражданский суд вмешался в деятельность и решения футбольных институций, что прямо противоречит требованиям ФИФА и УЕФА.

Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано несогласным или тем, кто хочет посеять хаос в деятельность ФФУ, в любом районном суде Украины. Начиная с дисквалификаций игроков, отмены любых штрафов, заканчивая переносами матчей.

Институция под названием КДК и АК теряет свой смысл, если их решения можно не выполнять годами, а потом просто подать иск в гражданский суд. И даже если истец проиграет суд по факту, он выиграет по времени.

Это якобы незначительное дело может стать краеугольным камнем в судьбе «Карпат», ФФУ и даже УЕФА. Оно может стать новым украинским «делом Боссмана». Так как решение данного суда могут использовать не только украинские, но также и другие европейские клуба, как «образец».

Поэтому, скорее всего, УЕФА может вмешаться в ситуацию и попросить клуб, который подорвал базовые устои УЕФА, продолжить свое дальнейшее существование уже вне системы соревнований, проводимых под эгидой УЕФА.

Хотя, как показывает история, все можно и замять, и никто не обратит внимание на это решение.

В любом случае, спасибо Петру Петровичу, что не дает скучать нам, простым болельщикам.

Если не футболом (что, как показала история и практика у Петра Петровича и его команды получается не очень хорошо), так своими действиями, будет продолжать нас развлекать.