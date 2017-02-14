Тудор может стать новым тренером Галатасарая

это да) ну сегодня вся Барса как раз играла с ПСЖ как и Шахта

"Барсодрочеры" попрятались, за то "Барсофобы" полезли. Ну а то, что у Барсы с...

До боли обидно было смотреть на такого печального Месси Сколько он раз обрезался, терял мяч......

Отвратительно сыграла вся команда Барсы.Проиграли заслужено.Энрике - не тренер: команды горит, а ...

а он сам должен всю команду обыграть?

ПСЖ - МНС 4-0

может чуйка у него но все же,Шахта не Барса) а Срна не Месси)