Тудор может стать новым тренером Галатасарая

Бывший защитник сборной Хорватии Игор Тудор может возглавить «Галатасарай». Руководство стамбульского клуба хочет переманить хорвата, который сейчас возглавляет «Карабюкспор».
Президент последнего предостерег Тудора от такого шага, поскольку он может повлечь гнев фанатов.
Ранее «Галатасарай» уволил с поста наставника голландца Яна Рикеринка за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.
Источник — Euro-football
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