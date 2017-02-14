Черноморец сыграет против Атырнау

В среду, 15-го февраля, «Черноморец» в Турции проведет еще один тренировочный матч. Соперником «моряков» станет ФК «Атырау» из Казахстана. Игра начнется в 16−30 по украинскому времени.
Завтрашний соперник «Черноморца» ведет свою официальную историю с 1980 года. Тогда в городе Гурьев (так назывался Атырау до 1991 года) была образована команда «Прикаспиец». В 1980 и 1981 гг. она выступала во второй лиге чемпионата СССР (лучшее место — 18-е в 1980-м). С 2000 года ФК «Атырау» — участник первенства Казахстана. В высшей лиге играет уже 16 лет. Дважды становился серебряным призером (2001, 2002), владел Кубком страны (2009).
Источник — ФК Черноморец
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