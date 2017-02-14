Вадим СТРАШКЕВИЧ: «Карпаты не видели меня в составе»

«Верес» - один из самых активных перволиговых клубов во время зимнего трансферного окна. Ровенский клуб заключил однолетний контракт с Вадимом Страшкевичем. Форвард призван помочь в решении главной задачи на вторую часть чемпионата - а это выход в Премьер-Лигу. До первого весеннего тура у подопечных Мазяра еще целый месяц. Подготовку будут проводить в Брюховичах под Львовом до 18-го февраля, а затем переберутся в Ужгород.

Вадим Страшкевич, игрок «Вереса»:

- Тренер на меня рассчитывает, он сам мне об этом сказал. Все в моих руках, все зависит от меня. Я перешел в «Верес» с надеждой, что буду иметь здесь больше игровой практики, потому что в «Карпатах» сложилось не так, как хотелось бы. Руководство не видело меня у себя в команде. Надеюсь, что здесь все будет хорошо.