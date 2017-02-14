Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Попросил президента отпустить меня»

Уже экс-тренер «Динамо» Тбилиси Вячеслав Грозный рассказал, почему покинул команду.

- Я был доволен работой, но обстоятельства у меня сложились таким образом, что мне потребуется некоторое время для решения определенных вопросов. Президент меня понял. Поэтому я попросил, чтобы он отпустил меня. Конечно, я не собираюсь завершать карьеру. У меня есть желание тренировать, мне это интересно, я люблю эту работу, но сейчас мне надо решить ряд насущных проблем.