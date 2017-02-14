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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Попросил президента отпустить меня»

Вячеслав Грозный не собирается завершать тренерскую карьеру

  • 14.02.2017 21:30
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ФК Динамо Тбилиси. Вячеслав Грозный
© ФК Динамо Тбилиси. Вячеслав Грозный
Уже экс-тренер «Динамо» Тбилиси Вячеслав Грозный рассказал, почему покинул команду.
 
- Я был доволен работой, но обстоятельства у меня сложились таким образом, что мне потребуется некоторое время для решения определенных вопросов. Президент меня понял. Поэтому я попросил, чтобы он отпустил меня. Конечно, я не собираюсь завершать карьеру. У меня есть желание тренировать, мне это интересно, я люблю эту работу, но сейчас мне надо решить ряд насущных проблем.
 

Источник — ТК Футбол

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