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Тотовицкий вернулся в Шахтер

У украинского полузащитника проблемы с рабочей визой

  • 14.02.2017 21:15
  • 1093 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Андрей Тотовицкий
© ФК Заря. Андрей Тотовицкий
Полузащитник Андрей Тотовицкий находится сейчас в Киеве в расположении «Шахтера» U-19.
 
Футболист все еще не может вернуться в «Кортрейк», который арендовал его у «горняков» до конца нынешнего сезона, из-за проблем с рабочей визой в Бельгии.
 
По этой причине Тотовицкий пребывает в Украине, где поддерживает форму с юношами Шахтера.
 
Когда ситуация с визой футболиста наконец разрешится по-прежнему остается неизвестным.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 14.02.2017 21:39
    +3
    А почему в этой ситуации не слышно Павелки, ффу, посольства, консульства? Где ажиотаж в СМИ? Или это не украинский футболист? Недозазуля?
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    King King
      King King, 14.02.2017 21:56
    -2
    Оксана Малюк, 14.02.2017 21:39
    А почему в этой ситуации не слышно Павелки, ффу, посольства, консульства? Где ажиотаж в СМИ? Или это не украинский футболист? Недозазуля?
    дефчуська уфимская,а его назвали нацистом?ну те кто ваши испано ватные !
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    thebestfarmer
    online
      thebestfarmer, 14.02.2017 22:15
    0
    візи ФФу не видає,що думав футболіст,агент і каманда Шахтьор коли віддавали гравця?
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