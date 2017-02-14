Тотовицкий вернулся в Шахтер

Полузащитник Андрей Тотовицкий находится сейчас в Киеве в расположении «Шахтера» U-19.

Футболист все еще не может вернуться в «Кортрейк», который арендовал его у «горняков» до конца нынешнего сезона, из-за проблем с рабочей визой в Бельгии.

По этой причине Тотовицкий пребывает в Украине, где поддерживает форму с юношами Шахтера.

Когда ситуация с визой футболиста наконец разрешится по-прежнему остается неизвестным.