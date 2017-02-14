ФФУ приглашает на заседание КДК экс-игроков Металлиста и Зари

16 лютого, о 10:30 у Будинку футболу відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, на якому, зокрема, будуть розглядатися справи «Про заяву Комітету етики стосовно матеріалів перевірки щодо футболістів ФК «Металіст» Харків » та «Про заяву Комітету етики стосовно матеріалів перевірки щодо футболістів ФК «Зоря» Луганськ».

У звязку з цим КДК інформує про зазначене засідання колишніх футболістів ФК «Металіст» Харків Авер’янова М.А., Безклубюка М.Г., Бойчука Б.С., Дьякова Д.В., Ключка Д.В., Ковтка Р.А., Малика Є.В., Малиновського Н.В., Мєдвєдєва О.О., Рамазанова Р.М., Сизого С.О., Скаржинського Д.Є., Соломаху Д.Д., Ткаченка Д.І. та колишніх футболістів ФК «Зоря» Луганськ Калініна І.О., Федоренка В.В., Шапочку Д.М., Воліка І.О., Великого В.Я., Слюсара М.М., Філінкова В.Ю., Смірнова П.А., Романова С.С., Солдатенка О.Є., Скворцова Є.Д., Оленченка О.Є.

Повідомляємо, що зазначені особи мають право взяти участь у засіданні КДК ФФУ та надати свої пояснення стосовно обставин справ.