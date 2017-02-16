Сельта – Шахтер. Анонс

Как и год назад, все зимнее межсезонье у донецкого «Шахтера» было заточено под подготовку к первому матчу 1/16 плей-офф Лиги Европы. На этом, собственно, всё сходство межсезонья сезона-15/16 с нынешним и заканчивается. Тогда, если припоминаете, Мирча Луческу в качестве основного места подготовки выбрал Соединенные Штаты, и если в Лиге Европы удалось добраться до полуфинала, то, значит, всё румынским наставником было сделано правильно.

В этом сезоне другой тренер, а, следовательно, и вся подготовка по-другому. Местом зимней дислокации португальским наставником «горняков» была выбрана его родина, и выбор этот нелогичным признать сложно. Зима в Португалии – это как наша хорошо набравшая обороты весна. В целом замечательную теплую погоду может испортить разве что редкий дождик, в общем, работай – не хочу. Ну, а самое главное в свете предстоявшего матча плей-офф, это место его проведения. От Виго до Португалии расстояние такое, что велосипедисту уровня мастера спорта сгонять туда-обратно сродни обычной тренировке.

Игровой цикл подготовки «Шахтера» уложился в 20 дней, в течение которых были сыграны 9 матчей, из которых «горняки» выиграли семь и вничью сыграли два. В них была возможность обкатать своего новичка, аргентинца Густаво Бланко-Лещука, который не стал откладывать свои забитые мячи в новой команде в долгий ящик. В полной мере бывшего игрока «Карпат» мы сможем оценить в официальных матчах, но то, что забивной форвард очень нужен «Шахтеру», это было давно очевидно. В первой части сезона можно было наблюдать не самый высокий кпд реализации у Факундо Феррейры, и если на уровне чемпионата Украины и группового этапа Лиги Европы все-таки удавалось решать стоящие задачи, то теперь, когда начинается Лига Европы более высокого уровня, у Паулу Фонсеки обязательно должны быть большие варианты для маневра в атаке, нежели выбор между тем же Феррейрой и Борячуком.

А соперник у нашей команды серьезный уже на первой же стадии плей-офф. За давностью событий вспомним, что в своей группе G «Сельта» сложно шла по дистанции, где её соперниками были «Аякс», «Стандард» и «Панатинаикос». Нидерландский клуб место в плей-офф обеспечил себе заблаговременно, а вот со «Стардардом» испанцы к заключительному туру подошли, что называется, ноздря в ноздрю. Однако бельгийцы дома не смогли переиграть немотивированный «Аякс», а вот «Сельта» на выезде укатала греков, и в итоге стала второй.

Видимо, отталкиваясь от событий, проходивших в этой группе, сразу же после жеребьевки наш скорый на быстрые решения футбольный люд подавляющим большинством «приговорил» «Сельту» в будущем противостоянии с «Шахтером». К тому же, и в национальном чемпионате подопечные Эдуардо Бериццо не блистали, занимая на день жеребьевки 12-е место в турнирной таблице. С того дня дела «Сельты» в чемпионате Испании улучшились незначительно – 10-е место, но своим выступлением в Кубке Испании галисийцы заставили пересмотреть обоснованность «приговора». В 1/8 финала «Сельта» дважды разобралась с «Валенсией». Ну, допустим, что нынешняя «Валенсия» – это призрак той «Валенсии», которая еще недавно составляла конкуренцию грандам Примеры. Но то, что в четвертьфинале «Сельта» оставила за бортом «Реал», это уже очень серьезно. Тем более что королевский клуб вынужден был сойти с дистанции не после одного матча, а после двух, что существенно снижает элемент случайности. Пожалуй, при оценке шансов соперников на выход в 1/8 финала, и особенно в сегодняшней игре лучше отталкиваться от потенциала «Сельты», показанного как раз в кубковом турнире. В 2017 году «Сельта» дома еще не проигрывала, плюс в игровой практике испанцы имеют перед нашей командой заметное преимущество, ведь их национальный чемпионат идет полным ходом.

Ну, и не в плюс «Шахтеру» ситуация с дисквалификацией Степаненко. Хотя у Тараса и были определенные проблемы во время сбора в Португалии, но он наигрывался на матчи с «Сельтой», и у Фонсеки были планы на него в сегодняшней игре. Однако о дисквалификации стало известно за неделю до игры, так что у главного тренера «Шахтера» было время внести коррективы.

На первом матче плей-офф будет работать литовская бригада арбитров во главе с 38-милетним Гедиминасом Мажейкой. Категорию ФИФА он имеет с 2011 года, и на данный момент входит в первую группу арбитров. В этом сезоне Мажейка уже пересекался с украинским клубом, когда отработал на игре 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Александрия» – «Хайдук» (0:3). В проведенных 64-х международных матчах литовский арбитр имеет такую статистику: пенальти назначались 15 раз (соотношение хозяева-гости 9:6), из 12-ти красных карточек 7 предъявлялись хозяевам, а 5 – гостям. И, наконец, 222 желтые карточки распределились между хозяевами и гостями в соотношении 105:117.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Радоя, Педро, Гвидетти, Аспас, Систо, Хосабед, Хонни, Кабраль, Ронкалья

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос, Дентиньо, Тайсон, Бланко-Лещук

Дисквалификация: Степаненко («Шахтер»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,85 – 3,35 – 2,73

Олимп: 2,72 – 3,29 – 2,65

Bwin: 2,70 – 3,25 – 2,70

16 февраля, четверг