Юрий ВЕРНИДУБ: «Игроки находятся под большими нагрузками»

- Астана — сильная команда. Не зря она стала чемпионом Казахстана, постоянно участвует в еврокубках. Нам было полезно сыграть с таким соперником. Мы проиграли, но, по большому счету, матч получился равным. Голевых моментов особо не было, в основном борьба развернулась в центре поля.

У нас 25 февраля первый официальный весенний поединок — и сразу против действующего чемпиона. Сейчас мои подопечные находятся под большими нагрузками, и только через несколько дней начнем ребят «отпускать», чтобы к матчу с киевлянами подойти во всеоружии.