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Юрий ВЕРНИДУБ: «Игроки находятся под большими нагрузками»

Наставник «Зари» - о матче против «Астаны» (0:1)

  • 14.02.2017 20:17
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
- Астана — сильная команда. Не зря она стала чемпионом Казахстана, постоянно участвует в еврокубках. Нам было полезно сыграть с таким соперником. Мы проиграли, но, по большому счету, матч получился равным. Голевых моментов особо не было, в основном борьба развернулась в центре поля.
 
У нас 25 февраля первый официальный весенний поединок — и сразу против действующего чемпиона. Сейчас мои подопечные находятся под большими нагрузками, и только через несколько дней начнем ребят «отпускать», чтобы к матчу с киевлянами подойти во всеоружии.
 

Источник — ФК Заря

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