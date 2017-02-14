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Шовковский идет на встречу к болельщикам

Легенда киевского «Динамо» встретится со своими фанатами

  • 14.02.2017 20:03
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ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
В рамках программы «Вместе к Победе!» фан-клуб ФК «Динамо» Киев приглашает болельщиков на встречу с легендарным голкипером «бело-синих», который недавно завершил игровую карьеру, Александром Шовковским.
 
Встреча состоится в пятницу, 17 февраля, в конференц-зале стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало в 19:30.
 
В течение часа болельщики смогут свободно пообщаться с Александром, сделать памятные фотографии, взять автографы.

Источник — ФК Динамо Киев

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