Шовковский идет на встречу к болельщикам

В рамках программы «Вместе к Победе!» фан-клуб ФК «Динамо» Киев приглашает болельщиков на встречу с легендарным голкипером «бело-синих», который недавно завершил игровую карьеру, Александром Шовковским.
Встреча состоится в пятницу, 17 февраля, в конференц-зале стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало в 19:30.
В течение часа болельщики смогут свободно пообщаться с Александром, сделать памятные фотографии, взять автографы.
Источник — ФК Динамо Киев
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