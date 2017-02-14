Шовковский идет на встречу к болельщикам

В рамках программы «Вместе к Победе!» фан-клуб ФК «Динамо» Киев приглашает болельщиков на встречу с легендарным голкипером «бело-синих», который недавно завершил игровую карьеру, Александром Шовковским.

Встреча состоится в пятницу, 17 февраля, в конференц-зале стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало в 19:30.

В течение часа болельщики смогут свободно пообщаться с Александром, сделать памятные фотографии, взять автографы.