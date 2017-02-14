Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: Понимаю, насколько Лига Европы важна для Шахтера

– Густаво, ты в «Шахтере» почти месяц. Какие впечатления?

– Я лучше узнал команду, игроков, тренерский штаб и персонал – это действительно важно для меня. Впечатления прекрасные!

– Что самое интересное и самое сложное в тренировочном процессе Паулу Фонсеки?

– По этому поводу у меня лишь положительные эмоции. Контраст с тренировками в «Карпатах» яркий: там мы в основном оборонялись. В «Шахтере» же, наоборот, нас заставляют прессинговать довольно высоко, что, собственно, я и считаю самым интересным. Здесь мы играем очень активно. Что сложно? Забить гол! Именно это моя основная функция на поле. Тренировочный процесс насыщенный и интересный, с каждым днем я все лучше понимаю требования тренера, и надеюсь, что он и дальше будет доверять мне место на поле.

– «Шахтеру» предстоит сыграть в Лиге Европы с «Сельтой». Для тебя это будет уникальный опыт, ведь ты еще не выступал в еврокубках. Что чувствуешь накануне?

– У меня большие ожидания от этих матчей, жду их и готовлюсь. Каждый день усиленно тренируюсь, понимая, насколько важен этот турнир для нас. Если мне представится возможность выйти на поле, отдам всего себя, чтобы показать лучшие качества и забить гол – это моя работа.

– Все отмечают, что «Сельта» на ходу. Ты смотрел поединки соперника, что скажешь о нем?

– Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Ла Лигу – благо ее там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь важно не уступить на выезде.

– Как чувствуешь себя физически? Готов ли выйти в стартовом составе и провести весь матч?

– На сто процентов: и физически, и ментально. Если главный тренер предоставит мне такую возможность, я выйду и покажу все лучшее, на что способен.