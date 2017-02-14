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Сергей ПУЧКОВ: «У команды появляется характер»

Наставник «Горняк-Спорт» - о матче против «Александрии»

  • 14.02.2017 19:24
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ФК Горняк-Спорт, Сергей Пучков
© ФК Горняк-Спорт, Сергей Пучков
Главный тренер ФК «Горняк-Спорт» Сергей Пучков похвалил экспериментальный состав своей команды за проявленный характер в матче с дублёрами «Александрии».
 
- Сергей Валентинович, какие задачи Вы ставили на заключительный матч второго учебно-тренировочного сбора? 
- Если большинство болельщиков смотрят на поединок как зрители, то мы рассматриваем матчи с позиции тренерского штаба, зная все детали того, чем жила команда до поединка. Знаем, на фоне каких физических нагрузок действовали игроки в заключительном матче. Наверное, в какой-то степени на игре нашей команды сказалось то, что не было  свежести, с которая должны были бы играть наши футболисты. Идет тренировочный процесс, мы готовимся к чемпионату, ребята работают в режиме двухразовых тренировок. Мы специально сделали так, чтобы этому проединку предшествовал большой объем физических нагрузок, чтобы посмотреть как ребята будут играть в этой ситуации.
 
- Как оцениваете игру «Горняка-Спорт» с ФК «Александрия» (U-21)? 
- Это был хороший спарринг с командой «Александрии», в которой собраны молодые ребята. Вы могли заметить, что они старались, поскольку играли против команды первой лиги. Мы не делали для наших футболистов никаких скидок, хотя в коллективе много новичков: 50-70 процентов  - это новые футболисты «Горняка-Спорт». Они еще не знают тех требований, которые я хочу увидеть от них и, что они должны выполнять. Думаю, что все будет нормально, а сам тренировочный процесс идет вполне удачно. 
 
- Какие эмоции у Вас вызвал пропущенный гол от дублеров «Александрии»?
- Да, где-то совершили ошибку, пропустили нелепый гол, но затем хорошо постарались и быстро забили, поскольку команда уже завелась, а неудача в дебюте стала хорошим раздражителем . Это значит, что уже у команды есть характер - футболисты не хотят проигрывать.
 
- Нормально ли команда перенесла морозы?
- Мы старались, чтобы погода не сильно влияла на тренировочный процесс. Старались выходить из положения. Да, без сомнения, хотелось бы немного лучших условий подготовки, тем более, что в этой ситуации мы не можем требовать от футболистов слишком много и довести их до максимального уровня подготовки. К сожалению, условия немного не те. Но мы продолжаем подготовку, стараемся, ребята молодцы, рук не опускают и выполняют то чего от них требует тренерский штаб. Кто-то быстрее понимает наши задачи, кому-то это удается не сразу, но ничего команда тренируется и время для подготовки у нас еще есть.
 
- Будут ли еще новички, который Вы бы хотели просмотреть?
- На второй сбор приехало сразу несколько футболистов, которых мы хотели просмотреть. Мы их еще посмотрим на предпоследнем - третьем сборе, после чего окончательно примем решение по тем позиция, по которым у нас есть сомнения. В основном мы уже определились с теми ребятами, с которыми будем сотрудничать.
 
- Какие дальнейшие планы у команды?
- Мы соберемся 16 февраля. В течение двух дней — 17-го и 20-го февраля — игроки пройдут медкомиссию перед заявкой на чемпионат. На третьем сборе у нас запланированы три игры. 19 февраля в Александрии мы сыграем с командой второй лиги - «Мир» (Горностаевка), 22-го — матч в Кременчуге с «Кремнем» и 27-го — игра с ФК «Полтава». Однако мы не решили, где сыграем — в Кремечуге или отправимся в Полтаву. На этом третий сбор будет завершен. У команды будет один день выходной, после чего мы будем готовиться непосредственно к чемпионату.
 

Источник — ФК Горняк-Спорт

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