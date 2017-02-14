Забавный флешмоб поддержал игрок донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко.
Тарас #Степаненко уже договорился с любимой, что 14 февраля будет смотреть матчи #ЛЧ!— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 14 февраля 2017 г.
Отважьтесь и вы: https://t.co/jmsafIYNfm #ВибачЛюба pic.twitter.com/1HTFechfR3
Источник — Sport.ua
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