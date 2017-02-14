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Степаненко отпросился у любимой на Лигу чемпионов

Полузащитник донецкого «Шахтера» просит девушек понять и простить их вторых половинок

  • 14.02.2017 19:05
  • 288 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com, Тарас Степаненко
© shakhtar.com, Тарас Степаненко

Забавный флешмоб поддержал игрок донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко.
 

 

Источник — Sport.ua

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