Киевское Динамо минимально обыграло Бэйцзин Гоань

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«Динамо Киев» - «Бэйцзин Гоань» - 1:0
Андрей Ярмоленко, 23
«Динамо Киев»: Артур Рудько (Георгий Бущан, '46), Александр Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, '46), Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Денис Гармаш (Павел Ориховский, '67), Артем Беседин (Роман Яремчук, '61), Дерлис Гонсалес.
«Бэйцзин Гоань»: Ян Чжи (Хоу Сэнь, '85), Чжу Чхаокин (Егор Кримец, '84), Ли Лэй, Юй Ян (Лэй Тхэнлун, '30), Цзинь Пхенсян, Цзян Тхао, Ренато Аугусто (Ли Ханьбо, '79), Ральф, Цзинь Тхайянь, Чжан Сяобинь (Ян Юнь, '61), Чжан Чшимин.
Домагой Вида, 13. Виталий Буяльский, 66. - Цзян Тхао, 32.
Источник — Sport.ua
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